El Hércules, apeado de la Copa RFEF

Fin a la Copa Federación para el Hércules. Derrota ante el Ebro (1-0) con un gol en los últimos minutos de la primera parte y los alicantinos se quedan sin posibilidades de disputar la Copa del Rey. El club aceptó disputar la eliminatoria para evitar una sanción, pero no se ha alargado mucho la aventura del Hércules en esta competición y ya puede centrarse en la liga donde debe reaccionar por la vía de la urgencia. Lo más positivo del encuentro para los blanquiazules ha sido que no hay que lamentar ninguna lesión en un partido igualado en el que el Ebro se mostró más incisivo en ataque. No pasará a la historia este partido para el Hércules. Ya lo dijo claro antes el técnico que el encuentro "trastocaba" sus planes. El domingo espera el Pulpileño.