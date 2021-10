Viaje a Pulpí el mismo día

Sergio Mora se llevará a todos los disponibles, esto es, al grueso del equipo salvo los lesionados Tano Bonnín, Elliot Gómez , Nico Espinosa y Sandro Toscano, y los convocados por su selección, Federico Bikoro y Rubén Belima. Seis Bajas, cuatro de ellas titulares en potencia. No vale como excusa, pero cuenta.

La sexta jornada obliga a la propuesta futbolística del entrenador madrileño a cerrar la puerta a la elucubración y acabar de raíz con el bucle desgraciado en el que se ha sumido el Hércules desde que Adrián López midió mal una salida y dejó a sus compañeros con uno menos sobre la hierba natural del Suñer Picó de Alzira. El equipo sigue allí, vapuleado, perdiendo su identidad a borbotones. Casi trescientos minutos sin ver portería, sin marcar, sin celebrar un tanto, y así es imposible ganarle a alguien.

Lo malo, es que con el olfato de gol, también se ha perdido la entereza defensiva, el orden táctico, la basculación sincronizada, la reunión compacta alrededor del balón... todo eso que ya en verano conformaba el armazón de un tipo de fútbol poco vistoso, pero muy eficaz por la manera de maniatar al adversario.

Recobrar ese estilo es un comienzo, aunque el campo del Atlético Pulpileño sea un escenario muy poco propicio para casi todo. La superficie desgastada del caucho primigenio del San Miguel obliga a estar pendiente de cualquier bote, rechace, despeje, porque un error de marca o cálculo, y se te plantan en el área. El balón parado, las acciones de estrategia y la seguridad del portero son tres pilares sobre los que cimentar un triunfo en Pulpí, que llega a esta jornada después de haber pasado por encima del Eldense en el Pepico Amat (0-3) apoyando su ataque en la eficacia de los saques de esquina y las faltas laterales. Si el Hércules sale con dudas, con miedo, sin personalidad, el conjunto de Sebastián López se lo hará pasar muy mal a un Hércules que, en sus tres últimos compromisos, incluida la eliminación de Copa, se ha desdibujado sobremanera tras el paso por el vestuario. El cuadro andaluz no tiene bajas, por lo que la lógica dicta que el técnico almeriense repetirá el mismo once que se paseó por Elda.

Examen para mediocentros

Sergio Mora tiene que componer un centro del campo nuevo. Sin Bikoro ni Toscano, el exayudante de Bordalás necesita mezclar dos nombres que encajen, que se complementen, que permitan a la dirección deportiva no tener que acudir al mercado de fichajes por la vía de urgencia. Hay tres futbolistas con capacidad para ocupar esa demarcación: César Moreno, Mario Ortiz y David Sánchez, este último el menos especialista de todos, pero el único con cierta proyección ofensiva y, sobre todo, muy buen golpeo.

El ex del Córdoba, por jerarquía, debería asumir el peso que soportaba el italiano, pero la edad y la experiencia no valen como garantía. La perla del Elche, el chico sobre el que Escribá puso el peso del equipo al inicio de la pretemporada, cuando escaseaban los fichajes fabulosos, tiene la oportunidad de demostrarse y demostrar que eso que todos le intuyen, existe de verdad.

Elucubrar con un posible once en las circunstancias actuales no merece la pena. Mora nunca repite y todas las semanas se reserva un guiño que no siempre incide en el juego colectivo tal y como lo pergeñaba su cabeza entre semana. La alineación de Adrián en Zaragoza, frente al Ebro, vuelve a sembrar dudas acerca de quién protegerá la portería. Los dos guardametas están disponibles.

La falta de circulación y de profundidad han lastrado el ataque del Hércules en las últimas tres citas. Si Pedro Sánchez no entra en contacto con el balón, es difícil que le llegue en condiciones óptimas a los de arriba en ausencia de Toscano. Partido complicado. Es hora de ganar... por el bien de todos.