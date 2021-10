Empacho vitamínico en Pulpí

Lo fácil no existe. Hacerlo posible, sí. Puedes soñar, puedes desear algo con todas tus fuerzas, creer que lo mereces, imaginarte un mundo mejor, menos hostil, más amable para ti... pero si no te empeñas, si no te sacrificas, si no te libras del calor pegajoso que emiten todos los desastres, entonces no sobrevives. Ganar un partido de fútbol nunca es sencillo, ni siquiera en la cuarta categoría. Da igual el escudo que lleves en el pecho, lo que pese su historia, los viajes al infierno que hayas hecho. Si cuando empieza el partido no tienes una idea clara de cuál es el camino a seguir, te pierdes. Los laberintos son más lúgubres y se abren más a menudo para quienes no saben dónde van.