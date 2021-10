Raúl: «Mi primer gol con el Hércules lo celebré con rabia, me quité un peso»

Nueve años de espera. Desde 2012, que debutó como blanquiazul en Segunda División, Raúl González ha fantaseado con marcar en Liga con el equipo de su ciudad. Tardó en llegar, pero lo hizo por partida doble y, además de para satisfacer su orgullo profesional, sus tantos valieron para cimentar una victoria trascendente después de tres partidos completos sin que el Hércules viera portería y escuchara a lo lejos el redoble siniestro y morboso de los tambores de guerra.

«Estoy muy feliz, es la merecida recompensa a tanto trabajo, no solo mío, de todos. Sabía que acabaría llegando este día, el de marcar mi primer gol con el club de mi ciudad. Han sido dos y han valido para ganar, que es con lo que me quedo, lo realmente importante», subrayó el nueve herculano, uno de los puntales del segundo proyecto de Carmelo del Pozo en Alicante.

Satisfecho con el resultado del esfuerzo, Raúl se acordó de quién ya no estará más con el equipo este curso que, como él, también aceptó la propuesta blanquiazul para devolver al club a la tercera categoría. «Quiero dedicarle la victoria a Sandro (Toscano). Todo el equipo ha pensado en él antes, durante y después del partido».

Nadie quería hablar de bache, pero los resultados empezaron a ser malos y tocaba revertir la dinámica antes de que el desánimo cundiera dentro y fuera del vestuario. «Necesitábamos ganar porque sentíamos que estábamos atascados. Las dos últimas semanas habían sido duras. Salimos al campo (en Pulpí) con mentalidad ganadora después de escuchar al entrenador recordándonos en la charla previa todas las cosas buenas que habíamos hecho desde que él llegó y esa confianza se terminó imponiendo en un campo tan complicado como el de San Miguel», reveló Raúl.

«Seña de identidad»

La clave del triunfo para el ariete blanquiazul hay que buscarla en la actitud desde el primer minuto: «La efectividad ha sido máxima. Pero sin nuestra identidad, no vamos a ganar. No podemos perder nuestra fuerza, nuestra garra. Si encaramos todos las jornadas con la misma mentalidad, va a ser muy difícil que nos ganen porque al trabajo, le unimos mucha calidad arriba», confesó.

Elegir entre dos goles el día que estrenas tu estadística realizadora es difícil. «El primero es el que abre la lata, es el primer gol que meto como herculano y por eso lo he celebrado con mucha rabia. Tenía un peso encima que me he quitado, porque, aunque no me estuviera obsesionando, si sentía que merecía haber marcado ya, así que de alguna manera ese tanto me ha liberado. El segundo ha sido bonito, pero el primero ha sido más especial», advierte el futbolista alicantino.