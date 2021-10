«El fútbol ya no entiende de nombres, ahora gana los partidos quien más corre»

Vuelve al Hércules tras marcar un trascendental gol con su selección ante Zambia que permite a Guinea seguir viva en su camino hacia el Mundial. Federico Bikoro es una pieza clave en el Hércules y el domingo volverá a ser titular en el centro del campo ante el Atlético Levante en el Rico Pérez (18.00).

Se marchó con su selección después del preocupante 0-0 ante el Socuéllamos y regresó con el 0-4. ¿Qué ambiente encontró en el vestuario?

Muy bueno porque necesitábamos la victoria para poder ganar confianza tras pasar por un momento un poco difícil. Hacíamos las cosas bien pero no llegaban los resultados que queríamos. Gracias al esfuerzo, el hecho de no bajar los brazos y a creer en nosotros mismos hemos conseguido una victoria. Cuando llegué de mi país me encontré a mis compañeros con un buen ambiente y eso nos ayuda muchísimo a preparar los siguientes partidos.

¿Se marchó preocupado con su selección después del empate ante el Socuéllamos?

No me preocupaba porque veía que el equipo estaba haciendo las cosas bien. Luchamos por conseguir las victoria pero no nos salían las cosas. El Rico Pérez necesita ver goles siempre, nos molesta irnos de nuestro campo sin marcar. Es un estadio que merece festejar goles.

No hemos pasado una crisis porque hacíamos las cosas bien, solo fue un momento de no encontrar la portería

¿Se llegó a hablar de crisis?

Para nosotros no fue una crisis, solo un momento difícil de encontrar la portería, algo normal en fútbol. Las crisis vienen cuando no haces las cosas bien, no es nuestro caso. Ya hemos encontrado los goles y las cosas van a salir mucho mejor, que es lo que esperamos.

Con el 0-4 parece que todo se ve distinto. Marcaron los delanteros, el portero paró un penalti...

Para mi es muy importante que marquen los delanteros porque ellos sí que se preocupan mucho cuando no marcan. En el vestuario les animábamos y les deseamos lo mejor. Son gente que lucha, que no baja los brazos y que en cualquier momento pueden encontrar la dirección a la portería. Van a seguir sumando goles y ayudando al equipo.

Y todavía falta ver a Acuña en todo su esplendor...

Es un jugador muy importante dentro y fuera del campo porque es de los que más animan, le deseamos lo mejor porque nos puede aportar muchas cosas en la delantera. Cuando esté al cien por cien va a ser muy importante y marcará muchos goles.

¿Cómo se ha adaptado a Alicante?

Muy bien, aunque apenas salgo de casa. Paso mucho tiempo donde entrenamos y una vez en casa estoy dando clases de piano y de dibujo para poder pasar el tiempo.

¿Esperaba la igualdad que hay en este grupo de Segunda RFEF donde casi nadie logra ganar dos partidos seguidos?

Yo lo esperaba porque el fútbol ya no es como antes que cuando ibas a jugar ante un equipo que tenía nombre sabías lo que iba a pasar. Ya no es así. Lo notamos con las selecciones, ya no es cosa de nombres. Ahora el que más corre es el que gana. Si corres más, ganas.

El Hércules está funcionando mejor fuera de casa...

El equipo fuera está ganando, pero estamos trabajando duro para hacernos fuertes en el Rico Pérez. Sabemos que las ligas se ganan en nuestro campo, si queremos estar arriba tenemos que ganar los partidos en casa.

Le lesión de Toscano ha sido el gran contratiempo...

Me enteré ayer cuando llegué de jugar con mi país que era una lesión muy grave. Nos afecta mucho porque era un compañero que ya tenía su sitio y aportaba mucho. Le hemos perdido pero vamos a luchar por él.

Soy un profesional y tengo que dar lo máximo con mi selección y con mi club, no puedo relajarme tras jugar con Guinea

Alternativas tiene el equipo en el centro del campo...

Es lo que nos va a dar vida esta temporada porque tenemos jugadores que quieren optar a ser titulares. La competencia que hay es la que nos va a llevar a luchar por el objetivo. Cada uno aportará lo que pueda por el bien del equipo.

No ha tardado en notar la presión que existe en un club como el Hércules...

Es normal, es un club que merece mucho más que estar en cuarta categoría. Por eso los que vienen al Hércules tienen que saber lo que les espera, es un club en el que te van a exigir y hay que esforzarse al máximo porque la gente no se relaja aquí.

La temporada ha comenzado con mucha actividad, expulsados, penaltis, goleada en contra, goleada a favor...

La competición ha empezado con muchas cosas, pero lo que nos interesa es el trabajo del día a día y el ir partido a partido.

El domingo tienen una oportunidad para reconciliarse con la afición...

Somos consientes de la importancia que tiene ese partido y lo queremos afrontar como todos, para nosotros todos los partidos de la liga son finales y hay que jugarlos como si fueran los últimos. A ver si nos sale todo como queremos.

Anotó un gol clave con su selección...¿Cómo compagina los partidos con Guinea y con el Hércules?

Yo soy un profesional y tengo que saber manejar los tiempos. No puedo relajarme tras jugar con Guinea, tengo que dar lo máximo con mi club para poder estar con la selección. Si no estoy bien aquí no voy a estar bien con mi selección.