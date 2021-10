Sergio Mora cree que su equipo, a pesar de la mala racha de resultados, rota la pasada jornada con una goleada en Pulpí (0-4), nunca ha tenido dudas de que el trabajo que estaba realizando daría sus frutos.

El madrileño indica que ahora el Hércules debe mantener esa contundencia como local, ya que «es en casa donde se ganan las ligas». «Las victorias siempre te dan un plus de confianza y tenemos ganas de que llegue el domingo», dice el técnico, que no se plantea un cambio de estilo para jugar en el Rico Pérez «porque tenemos la misma identidad ya sea dentro o fuera».

Mora confirmó que Tanno Bonnín y Javier Acuña están disponibles para el partido ante el Levante B del domingo (18 horas) y mantiene la duda de Elliot, con el que dijo que hay que ir poco a poco en su recuperación.

«Me encanta que cada futbolista me demuestre que merece ocupar un sitio en el once, que trabajen duro para ello», recuerda el entrenador blanquiazul

El técnico pidió tranquilidad para buscar un posible sustituto del lesionado Sandro Toscano, si bien indicó que confía en el resto de los centrocampistas «porque han dado un paso adelante» para cubrir su ausencia.

«No es fácil ahora encontrar jugadores. Si vemos que no hay opción de mejorar, no vendrá nadie», comentó el preparador, quien no se atrevió a pronosticar qué Atlético Levante se verá en el Rico Pérez.

«Los equipos que hemos visto se comportan de forma diferente en otros campos que aquí. Es un rival complicado, con calidad y jugadores jóvenes», explicó el entrenador, quien avisó de que la exigencia en cada demarcación del equipo herculano es «máxima» por lo que nadie puede sentirse titular. «El debate en la portería sigue abierto. Ese y todos los demás porque yo no tengo jugadores fijos. Me encanta que cada uno me demuestre que merece ocupar un sitio en el once, que trabajen duro para ello», recuerda el entrenador blanquiazul.

Sergio Mora está «contentísimo» del primer mes de competición de su equipo, si bien admitió que en cuanto a la forma de juego y estilo «casi nunca se llega a lo que uno quiere».

«Si nos aproximamos a esa idea ya será un buen trabajo», reconoce el preparador, quien recordó que el fútbol actual «está cambiando» y ya no hay nadie que marque diferencias por el mero hecho de jugar en su campo. «Es muy difícil que un equipo domine los 90 minutos y hay cada vez más derrotas de los locales. Hay que saber manejar los momentos de los partidos», reitera.