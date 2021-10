El Hércules se estrella en el Rico Pérez ante el filial del Levante (0-3)

Que poco dura la alegría en la casa del Hércules. La temporada es una montaña rusa de sensaciones, se pasa del todo al nada cada jornada. Hoy tocó la versión mala, la decepcionante, la que disgusta y preocupa al Rico Pérez. Jugar en ese estadio requiere personalidad y hoy el equipo no la tuvo. Sergio Mora no dudó en repetir once tras el triunfo en Pulpí. El técnico apostó por la continuidad sacrificando a Bikoro, que fue baja en la jornada anterior por sus compromisos internacionales. Las únicas novedades en el banquillo, con Acuña de nuevo en la convocatoria y la inesperada ausencia de Tano que no acaba de recuperarse de su lesión. Belima, que jugó minutos con Guinea Ecuatorial, tampoco entró en la lista.