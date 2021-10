Mora: «Es el peor partido desde que yo estoy aquí»

Con pocos argumentos y mucha resignación. La entrada de Sergio Mora en la sala de prensa evidenció la sensación de impotencia general que se apoderó del estadio tras el pitido final. «Es el peor partido desde que yo estoy aquí», expresó sin ambages. El preparador madrileño, que ha perdido siete de los doce puntos que ha disputado el equipo alicantino en el Rico Pérez, no encontró explicación al final del choque. Durante, tampoco.

«Pretendíamos ser regulares, pero no lo conseguimos. Hemos hecho el peor partido de la temporada», volvió a insistir, «y solo siete días después de cuajar muy buen encuentro de todo el equipo en Pulpí», recordó Mora.

El entrenador del Hércules, que siempre ha tratado de ensalzar el empeño de los suyos por ganar, que hasta ahora siempre había encontrado un motivo al que adherirse para justificar un traspié, anoche no lo encontró. «No hemos hecho nada bien y por eso hemos perdido con todas las de la ley», lamentó.

«Otra vez (como ocurrió en Alzira) el primer gol en contra nos vuelve a hacer mucho daño, más de lo que debería. Aun así, César Moreno ha tenido una de cabeza que podía haber significado el empate, pero no ha entrado y, a partir de ahí, hemos ido a peor», reconoce el entrenador. «Nos falta desborde. No tenemos a Elliot ni a Nico (lesionados) y tampoco hemos podido contar con Belima (por enfermedad, según desveló el exayudante de Bordalás). Necesitábamos eso para reaccionar, pero no lo teníamos», indicó Mora.

«Después de un 0-4, la de hoy era la mejor alineación posible. Las rotaciones no han sumado esta vez, pero es que siempre ha coincidido su entrada con goles del Levante», defendió. «Estamos jodidos porque no hemos sido superiores en ningún momento», espetó antes de aclarar que no era «el mejor momento» para hablar de la necesidad de fichar.