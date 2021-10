Álex Martínez: «Caímos por actitud, no pudimos ganarles ningún duelo»

Experiencia de Primera. Tono sosegado, autocrítico, constructivo. Álex Martínez fue el primero en dar la cara el día después del bochorno que pasó la grada viendo a su equipo caer con estrépito ante el Atlético Levante, que visitó el Rico Pérez en puestos de descenso, con una victoria en su casillero y con tres goles marcados, solo uno en los últimos cinco encuentros. El lateral zurdo coincidió con la valoración hecha por su entrenador al terminar el choque: «Fue el peor de toda la temporada».

El defensa regresó al trabajo tras el varapalo con el gesto serio. «Están siendo 48 horas muy duras para todos. Las cosas nos salieron mal, pero ahora tenemos que estar más unidos que nunca porque este equipo está capacitado para ganar en cualquier campo a cualquier equipo», desveló Álex.

Cuando parecía superada la mala imagen ofrecida en Alzira, el cuadro blanquiazul volvió a incurrir en los mismos defectos: «Vamos a darle la vuelta a la situación, esto no se volverá a repetir. Tenemos que ayudarnos todos y, lo más importante en el fútbol, ser un equipo»

Para el sevillano la raíz del desastre es muy clara: «Fue un problema de actitud. No estábamos en el partido desde el minuto uno. Nos ganaron todos los duelos, todas las segundas jugadas. No podemos engañarnos, esto no se puede negar, lo que hay que hacer es entrenar para corregirlo. No podemos tener una nota de 10 en un partido y de un cero en el siguiente», advirtió.

Para superar este nuevo bache en el proceloso camino de regreso a la tercera categoría hay que mejorar sí o sí: «La clave la tiene el entrenador: tenemos que ganar los duelos, hablarnos, ayudarnos, jugar unidos. Si no lo hacemos, nos quedamos a merced de cualquiera en el fútbol de hoy día. Tenemos que ser regulares, esa es la manera de que no repitamos un partido como el del Levante B», avisa el dueño del carril zurdo.

El estallido del estadio en contra de lo que estaba ocurriendo sobre el césped ha calado en el vestuario: «Entiendo a la gente enfadada, ellos quieren ver ganar a su equipo. No se puede ser un futbolista profesional sin aceptar las críticas desde la grada. Pero en estos momentos, ahora que estamos arrancando, yo pediría que nos animasen porque necesitamos su aliento», expresa Álex Martínez.

«Tenemos que notar que jugamos en nuestro campo, que la gente aprieta. Acepto las críticas y un partido como el del otro día me duele a mí más que nadie. Es mi trabajo y a mí, como a los aficionados, tampoco me gusta sentir que me están robando el dinero. Vamos a darle la vuelta a la situación, pero les pido que nos ayuden a conseguirlo», solicitó el lateral del Hércules, que ha sido titular en las siete jornadas de Liga y el pasado domingo escuchó los primeros pitos dirigidos a él de forma directa.