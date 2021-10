Ortiz respalda a Mora y da luz verde a Del Pozo para que fiche

El cortafuegos, sea quien sea, de momento funciona. La siniestra bipolaridad que exhibe el Hércules no ha hecho mella en la moral de su propietario, que el domingo no pudo ver en directo el partido desde el palco. Se lo han contado, tal vez por eso aún no cree necesario plantear medidas drásticas. En un año en el que solo vale ascender y en un instante en el que la primera plaza, la que lo garantiza de inmediato, ya está a seis puntos de distancia, Enrique Ortiz considera que es ahora cuando hay que tener más calma para que cada paso que se dé sirva para enderezar la situación y no al revés.