Chuli: «Tenemos que ponernos el mono de trabajo, no se gana solo con el escudo del Hércules»

El delantero del Hércules Chuli tiene claro que el objetivo del equipo alicantino es ser competitivo todas las jornadas y no repetir la línea irregular que ha mostrado, alternando grandes actuaciones con otras decepcionantes. «Estamos muy concienciados de que lo del domingo no se puede repetir», dijo el atacante en alusión a la dura derrota 0-3 ante el filial del Levante.

«Estamos con mucha rabia, lo importante es cómo reaccionamos ante este tipo de palos y de partidos tan desastrosos. Yo estoy tranquilo porque miro a la cara a los compañeros y veo que están concienciados y el equipo está apretando más que nunca», afirma el jugador del Hércules. « Queremos ser un equipo competitivo todos los domingos, mantener una línea, ese es el objetivo y es lo que nos va a hacer poder estar arriba al final de temporada. El equipo lo tiene claro, ese el objetivo principal», añade.

Sobre los seis puntos que separan al Hércules de La Nucía, líder, asegura que ahora mismo no le preocupa: «Miro poco la clasificación. Estudiamos los rivales, pero no soy partidario de mirarla porque al final lo que te hace es añadirte presión a ti mismo y crearte una ansiedad que a día de hoy es un poco absurda por la jornada que es. Hay que ir semana a semana y sacar el máximo número de puntos en cada partido, que al final es lo que te va a hacer estar ahí arriba».

En cuanto a la competencia que existe esta temporada, Chuli es consciente de la dificultad. «En esta categoría y en el fútbol en general hay cada día más igualdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ello y saber que con el escudo no ganamos, por la plantilla que tengamos no vamos a ganar y lo que hay que hacer es ponernos el mono de trabajo cada día, ganar duelos e ir a por el partido cada domingo», afirma. «Miro a la cara a mis compañeros e identifico que todos sabemos dónde estamos y que en esta categoría no te puedes relajar ni un solo segundo», apunta el delantero que fichó por el Hércules tras la marcha de Abde al Barcelona este verano.

Sobre el técnico y su exigencia solo tiene buenas palabras: «Sergio Mora nos lo transmite a nosotros, que tengamos esta mentalidad es gracias al míster que nos lo hacer ver cada día, habla con todos, nos recalca lo que es esta categoría y la verdad que lo veo con más ganas que nunca. Si antes imprimía carácter ahora un poco más».

A Chuli no le preocupa los cambios que pueda hacer el entrenador el domingo en El Ejido: «Hace tiempo que no me preocupo de las alineaciones. Con el paso de los años decidí no estar pendiente de eso porque me di cuenta de que gastaba energía en algo que no controlo. Simplemente me dicen que tengo lo que hacer y lo hago. Después de un partido así lo lógico es hacer cambios, pero no sé si habrá una revolución, nosotros estamos a su disposición y lo que decida».

Sobre el terreno de juego y el rival, admite dificultades. «El Ejido tiene un campo peculiar porque el césped no es muy regular y casi siempre te coge días de viento. Nos vamos a encontrar un rival duro, como todo lo que te encuentras en esta categoría, y rocoso por el míster que tiene y porque lo hemos estado viendo», apunta Chuli, que deslizó alguna clave del encuentro: «Deberíamos jugar con la ansiedad del rival, nosotros nos echamos la manos a la cabeza por la situación nuestra, pero ellos vienen mucho peor. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos los jugadores que somos y que haciendo lo que tenemos que hacer, ganar duelos, correr más que el rival, nos debe dar».

«Nuestro objetivo es intentar mantener una línea y ser competitivos en todos los campos y en toda las situaciones. Me deja tranquilo que en campos como en Pulpí el equipo dio la cara como la dio porque eso es más difícil que en el nuestro por ejemplo. Hay que intentar tener más calma en el Rico Pérez y ya está», afirma Chuli, que reconoció que está «feliz» en Alicante. «Me siento muy importante dentro del equipo para mis compañeros. Hacía tiempo que no me sentía así y estoy con muchas ganas», concluyó.

El viento, uno de los obstáculos del próximo duelo

El viento va a ser uno de los elementos con los que tendrá que luchar el Hércules este domingo a las 12 horas, así como a la presión de tener que ganar sí o sí para evitar una crisis. El Ejido no atraviesa por un buen momento en este arranque de la temporada. De los siete partidos solo han conseguido una victoria y han firmado tres empates y tres derrotas. Han encajado nueve goles, uno menos que el Hércules. Están obligados a reaccionar para escapar de la zona de descenso de la que se encuentra el conjunto blanquiazul a solo tres puntos.