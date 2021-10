Tano, Bikoro y Aketxe apuntan al once

Los cambios son obligados después del desastre del partido ante el Atlético Levante (0-3) en el Rico Pérez. Sergio Mora hará modificaciones en el once inicial del encuentro de este domingo (12.00, Footers) en El Ejido en busca de la reacción y evitar que la crisis se agrande en vísperas de recibir al líder La Nucía. Todo apunta a la entrada de Tano, Bikoro y Aketxe en el equipo titular mientras que la duda vuelve a instalarse en la portería. No está claro si el técnico seguirá dándole confianza a Jesús Fernández o volverá a situar a Adri López bajo los palos. La incertidumbre en este puesto es una constante desde que empezó la temporada prácticamente. Jesús no estuvo a la altura en el último partido pero al igual que todo el equipo, por lo que Mora debe decidir si darle otro voto de confianza o efectuar un relevo de incierto resultado.

El que sí que volverá después de su larga lesión es Tano, que aunque parecía estar listo el pasado domingo finalmente el club optó por aguardar una semana más. Después del desconcierto que hubo en la línea defensiva ante el Atlético Levante la entrada de Tano es obligada. El central disputó el año pasado 17 partidos y acumuló casi 1.500 minutos sobre el césped. Fue convocado siempre que estuvo disponible y llegó a jugar incluso en el lateral diestro. Su entrada debe servir para mejorar la estadística. El Hércules es el tercer equipo que más goles encaja, solo superado por el Pulpileño y el Toledo.

También Bikoro volverá al once para evitar el desconcierto que hubo en el último partido en el centro del campo. El centrocampista africano no actuó de titular el pasado domingo tras regresar de jugar con su selección y Mora dio entrada a Mario Ortiz y César Moreno. El domingo la presencia de Bikoro es obligada al ser el jugador de mayor creatividad y pieza clave en el Hércules de esta temporada. Con su selección demostró encontrarse en plena forma tras anotar un gol que deja a Guinea viva en su camino hacia el Mundial.

Por su parte, Aketxe podría ser la gran novedad en el once titular del Hércules. El equipo necesita goles. El 0-4 en Pulpí fue un paréntesis en la trayectoria del equipo en tareas ofensivas. Aketxe fue uno de los jugadores estrella de esta temporada y de momento no ha podido lucirse. Tampoco se descarta la presencia de Acuña en el once si finalmente el delantero vasco se queda en el banquillo. El Toro necesita minutos para ir encontrando la forma óptima y recuperar el olfato goleador de antaño. Elliot podría volver a la convocatoria de la que se caerá Pau Miguélez por sanción tras ser expulsado el domingo.