El entrenador del Hércules, Sergio Mora, ha explicado después del entrenamiento del primer equipo en el Rico Pérez, que La Nucía, su rival del domingo, líder sólido y equipo invicto, es el mejor adversario al que podía enfrentarse el Hércules porque va a exigir y a poner a prueba al conjunto blanquiazul en todos los sentidos.

«Es un partido muy importante, pero no definitivo. Es un rival que nos va a exigir mucho. Y no hay mejor rival para que el futbolista dé un paso adelante. Es el mejor partido que nos podía llegar ahora», argumentó el preparador.

El preparador madrileño recordó que La Nucía está demostrando «ser muy fiable» y confió en que el Hércules pueda mostrar por fin una imagen sólida como local tras enlazar varios tropiezos en el Rico Pérez.

«No puede estar siempre dependiendo de ganar fuera. Hay que amarrar los puntos de casa», dijo el entrenador, quien recordó que el objetivo del club es estar «siempre arriba y lo más cerca posible del liderato».

El entrenador no quiso hablar de favorito en el partido ante La Nucía «porque en esta categoría no los hay» y afirmó que no piensa en el empate como mal menor «porque siempre buscamos la victoria».