Un derbi teñido de esperanza y dudas

Trayectorias diferentes, mismo conducto. El tiempo se detiene, se llena de testigos, de miradas inquisitivas, de buenos y de malos augurios. Solo es un partido de fútbol. Nada más. Pero uno de los dos contendientes se juega mucho. Dinámicas opuestas, rachas distintas. Uno, el que viste de rojo, aún no ha perdido; al otro, al que lleva el uniforme blanquiazul, le cuesta horrores ganar delante de su público. Las casas de apuestas tienen un claro favorito, pero la variable incontrolable que llevan aparejados los derbis puede hacer trizas cualquier sesudo pronóstico basado en un algoritmo que se aferra a la estadística.

El Hércules y La Nucía cruzan esta tarde (17 horas, Footers) sus dos formas de comenzar una Liga. El primero sembrando su camino de incertidumbre y bipolaridad y el segundo comportándose como un rodillo, como un mazo de granito que lo hunde todo su paso, que aplasta rivales. El conjunto de la capital no gana en su campo desde el pasado 19 de septiembre, cuando se deshizo, a un minuto del final, del Mar Menor. El de la Marina Baixa no sabe perder. Seis victorias y dos empates.

Como el Hércules, el bloque de César Ferrando regresó con los tres puntos de Pulpí y El Ejido, pero también de Puertollano. En Alzira se le resistió la victoria (2-2). Allí, los blanquiazules cayeron con estrépito, un tropiezo que aún pesa, que se clavó en el subconsciente del vestuario que lidera Sergio Mora. Desde entonces, se muestra vulnerable, ofrece un rostro distinto al del comienzo del campeonato, como si aquel sonado tropiezo le hubiera arrojado con fiereza las dudas que fue capaz de mantener a raya en verano.

El Hércules necesita ganar. La Nucía, también. Uno tiene que hacerlo para no verse a años luz de la cabeza en el estreno de noviembre, el otro para continuar comandando a los 90 equipos que integran la Segunda RFEF. El preparador madrileño continúa buscando una estructura que dé solidez a su sistema de contención, su punto de apoyo. Sin eso, el fútbol del Hércules se queda en nada, en papel mojado, en un cuchillo de mantequilla. Repetir la fórmula de los tres centrales sería emular a La Nucía, que ha hecho de esta fórmula una garantía de éxito.

Sin embargo, la debilidad más notable que exhibe el planteamiento de Mora radica en el centro del campo. Sin un catalizador solvente (Toscano era el único capacitado para sostener al equipo en el medio y, además, producir hacia delante), la apuesta por el doble pivote de perfil defensivo requiere de la participación en la elaboración de los dos hombres de banda, a quienes el físico no les da para tanto recorrido.

Ni Pedro Sánchez ni Chuli lo han conseguido, al menos regularmente. Eso abre la puerta al ingreso en el once de David Sánchez, infrautilizado a pesar de sus condiciones. Por delante de los dos mediocentros, reestructuró el juego de ataque en El Ejido y abrió los carriles para Raúl y Álex. Mora ha insistido en esta idea a lo largo de la semana.

La séptima presa

El otro muro que tiene que derribar el Hércules si no quiere ser la séptima presa de La Nucía, es la definición de las ocasiones que crea, que empezaron siendo muchas y cada jornada menguan. No sería relevante si los delanteros acertaran, pero no es el caso. La disfunción choca con el escaso uso de Acuña por parte del entrenador. Ya recuperado de su lesión, sigue sin tener hueco en las estructuras sobre el césped que planifica Mora a lo largo de los 90 minutos.

Tras sobrevivir al asedio del Eldense en el Camilo Cano de hace siete días, César Ferrando recupera a tres piezas clave: Adri León, Álex Salto y Javi Martín. Con ellos, gana en contundencia, en estrategia y en dominio del juego aéreo. La inversión realizada en el conjunto de la Marina Baixa está dando rédito. Derbi trascendental, el público lo sabe, por eso la grada registrará la mejor entrada del curso. Nada de lo que suceda antes del pitido final resultará definitivo. Después, gloria, accidente o cataclismo.