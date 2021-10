Impotencia contra el muro

Después, cuando te acercas, cuando le escuchas respirar entrecortado y observas como le tiemblan las piernas, entonces es cuando caes en la cuenta de que es la angustia y no la depresión lo que le paraliza. A este Hércules de Mora y Del Pozo le sobra predisposición, sugestión, entrega, implicación. Pero no grita. Nadie lo hace, ni su entrenador. No se escucha un bramido, un vamos hacia arriba, un a por ellos... Solo se salen de esta inercia taciturna las quejas al colegiado. Ahí sí, ahí aparece la rabia, esa que no vale para nada que no sea ver una tarjeta.

El Hércules desperdició ayer otra buena ocasión de librarse de la ansiedad que le atenaza, de verse arriba, de acabar con la imbatibilidad de un líder sólido que no siente el peso de la historia, de los fracasos, de la agonía, del dinero dilapidado, de la sangría en el cariño de sus aficionados. La Nucía no necesitó atacar porque llegó a la capital con los deberes hechos, sin una tropa de microscopios escrutándole, analizando y juzgando cada uno de sus pasos, llamándole cobarde por no salir de la cueva.

Cuando se quedó en inferioridad por la expulsión justa de Álex Salto en los primeros diez minutos, se echó hacia atrás sin ruborizarse, levantó un muro con dos líneas bien prietas y dejó que se estrellara en él toda la frustración de un proyecto que no arranca, que solo recibe varapalos, que naufraga con la primera vía de agua, que no disfruta jugando al fútbol. La Nucía salvó un punto, el Hércules perdió otros dos, y ya van nueve en su propia casa.

La estructura inicial de ambos equipos evidenció la coyuntura que marca el destino presente de las dos franquicias. La blanquiazul con el enésimo giro de ruleta en la búsqueda de un sistema que optimice los recursos, y la roja, consolidada, calcando el modelo de las cinco últimas jornadas.

Así es difícil afianzar nada. Cuando no se gana, evolucionar resulta una tortura. Nadie se siente confiado, escasean los pasos al frente y pasarle el balón al compañero de al lado deja de ser un mecanismo fácil.

Cuando Ferrando desactivó la presión y preparó a los suyos para una resistencia numantina contaba con ello, con la incapacidad para encontrar en el ataque herculano a un sujeto que lo canalizara. La mayor parte de las ofensivas locales las montaban los defensas y solo Bikoro, un mediocentro nacido para ocupar el máximo terreno y compensar desequilibrios, trataba de aportar lo que ni Pedro ni David Sánchez son capaces de darl: pausa, calidad y orden.

El balance en los primeros 45 minutos fue pírrico: dos remates peligrosos, uno por equipo, el de Álex Martínez, de golpe franco, lo repelió el travesaño. El de Moisés se quedó a un centímetro de engrosar la lista de los que renacen contra su exequipo. Tan pobre fue lo visto sobre el césped, que Mora dejó en la ducha a los dos Sánchez y buscó en Elliot y Chuli lo que demandaba el choque: uno contra uno.

El manual táctico explica que frente a un equipo que renuncia al ataque y defiende sin fisuras, con ayudas constantes y dominio del juego aéreo, la única forma de generar desequilibrios es con desborde o con una circulación rápida y precisa del balón por los pasillos interiores. En la cuarta categoría lo segundo está descartado y lo primero, casi. Lo tenías el 31 de agosto con Abde y Nico, tal y como demostró la pretemporada, pero a uno lo perdiste y el otro se lesionó en Alzira. El tercero con presunta capacidad para eliminar adversarios en carrera, Belima, no cuenta para el entrenador, y ni a Elliot ni a Miguélez ni, lo que es más grave, a Pedro Sánchez, se les ve con energía siquiera para intentarlo. Las plantillas compensadas sobre el papel en verano se las calibra en la hierba, y la del Hércules ha dejado de dar, de repente, lo que mostraba en las primeras jornadas, se quebró después de encajar el primer gol en Alzira.

La variación estructural con un pivote único y Raúl Ruiz retrasando su posición al lateral tampoco dio buen resultado. La Nucía se limitó a cambiar piezas para mantener constante la inyección de energía en la tarea de destrucción y el Hércules probó con una tercera vía, la del 4-4-2 con el que empezó todo allá por septiembre. El ingreso de Mario Ortiz y Aketxe agudizó el empuje, pero no lo suficiente como para hacer mella en la coraza de Ferrando. Tampoco el cambio de Raúl González por Acuña valió para inquietar a Jaume Valens, tranquilo en su portería.

El Hércules está inmerso en la pelea y, en cambio, las sensaciones que transmite no invitan a creer que esté caminando seguro por la senda correcta. Muestra debilidad, la impotencia se refleja en las caras... y en las piernas. Mientras La Nucía se puede permitir fallar, el equipo de la capital se desangra.