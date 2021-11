«Cuando entro en el campo se me olvida todo lo que he pasado»

Hombre de mundo, futbolista amable, conocedor de su oficio. Valiente siempre, introvertido si no se siente a gusto. Los ojos le brillan cuando habla del juego, de la pelota, de la suerte que tiene por ser delantero. Optimista mejor que triste, si tiene que elegir entre lamentarse o seguir, echa para adelante. Pudo irse y eligió quedarse. Atacante de los de antes, que empuja, que no escatima, que no elude el choque ni cuando los médicos se lo suplican. Javier Acuña solo mira al frente, a los ojos de quien le pregunta, a los del portero que le reta. No da consejos y podría, no reclama galones y los merecería. El «Toro» no se rinde, por eso las veces que el destino le hunde, vuelve a salir a flote. Ha necesitado un año para abandonar el campo, siendo titular, con un cambio natural, uno ordenado por el entrenador, uno sin prescripción facultativa.

Por fin escuchó su nombre en la lista de los titulares. ¿Cómo se sintió?

Me sentí muy bien, mejor de lo que esperaba porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que fui titular. Está claro que puedo estar mejor, pero lo importante para mí es que vuelvo a experimentar la buena sensación que tuve cuando decidí venirme al Hércules el año pasado. Iré a más a medida que tenga minutos y seré del todo feliz ayudando al equipo.

Físicamente, ¿se notó bien?

Muy bien. Y no es una frase hecha. Pensaba que estaría peor, que me costaría más, pero podía haber aguantado los 90 minutos sin problemas. El entrenador creyó que debía sustituirme y lo respeto al 100%, pero físicamente me sentí súper bien.

Ocho minutos necesitó para crear la ocasión más clara, no es un mal comienzo, ¿no cree?

Es una pena que no me diera tiempo a disparar. Cuando me coloco para pegarle, el rival me empuja y me voy al suelo. Es una lástima, además de por el fallo, porque faltó muy poco para que fuera penalti. Da rabia... pero ayudé al equipo (supuso la expulsión de Salto). Me quedo con eso.

¿Cómo se va uno a casa después de no marcar jugando más de 80 minutos con uno más?

Con mucha rabia. Pero ellos se encerraron muy bien. Son líderes por algo, porque no reciben goles.

¿El Rico Pérez es un lastre?

No se ganó, pero estuvimos mucho mejor que en partidos anteriores, el equipo dio un paso al frente, sumó, y eso es importante.

La Nucía no tuvo ningún complejo. Se echó atrás cuando se quedó en inferioridad y renunció al ataque. Cuando al Hércules le pasa eso, se le exige ir hacia adelante. ¿Es justo?

En el fútbol hay que saber entender los momentos. Con uno menos, no puedes irte hacia adelante como si no hubiera pasado nada. No hay que hacer lo que la gente pide desde fuera, hay que hacer lo que pide el partido. Ir de valiente y no sumar vale de poco.

¿Es normal que se le esté dando tantas vueltas al sistema, que los técnicos no den con el estilo que mejor se adapte a las condiciones del equipo?

Entre sanciones, lesiones y demás, no hemos podido evolucionar correctamente, ha habido que adaptarse rápido y eso no ayuda a afianzar un estilo. El entrenador busca soluciones y tiene dónde elegir. Lo de un once fijo en un equipo con tanta gente válida que tiene calidad, que puede sumar, no es fundamental, lo importante es que todos los que elija el técnico, respondan, que den todo lo que se les pide.

A una delantera con usted, Aketxe y Raúl González, ¿no resulta extraño que esté costando tanto hacer goles?

Somos irregulares en esa parcela como equipo, pero lo de marcar o no depende de muchos factores y la mayoría son inexplicables, tienen que ver con las rachas y las dinámicas. Un día parece que no le marcamos a nadie y otro hacemos tres. Es cuestión de tiempo que este equipo haga goles con la delantera que tiene.

Con todo lo que ha pasado hasta llegar hasta aquí, le da vueltas en algún momento durante el partido a todo lo sufrido?

Cuando entro en el campo me olvido de todo, solo pienso en disfrutar, en ayudar. Si entras con miedo, eres peor futbolista y vas a hacer mal tu trabajo. Si juego, me centro en disfrutar, en ayudar, en hacer lo que se me ordena, que no es solo hacer goles.

Tras esperarlo tanto, ¿confía en poder gozar de continuidad?

Sí, pero tiene que ser el entrenador quien vea en mí a alguien que le ayude a ganar los partidos. Yo siento que puedo hacerlo, pero es él quien elige.