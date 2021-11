La calidad... y la pasión

Los malos resultados disparan las dudas, las convierten en bolas de nieve que van engordando a medida que ruedan. Llenarse de dudas es indigesto, contraproducente, molesto, siempre inconveniente. Hay que dejarlas a un lado cuanto antes, si no, te devoran por dentro, te trituran las ganas.

El Hércules debería de pararse un momento. Tomar aire. Respirar profundo. Le faltan cosas, es verdad. Pero exactamente las mismas que a los demás equipos. En la cuarta categoría del fútbol profesional no hay velocidad en la circulación ni reyes del regate ni porteros infalibles. Los defensas no son titanes ni los mediocentros magos que encuentran huecos donde no los ve nadie. En el corral del fútbol modesto lo único que no puede faltar es ilusión, ganas de comerse al rival, de correr hasta que te explote el pecho, de ayudar al compañero, de sumar en vez de restar.

Todos los entrenadores a los que se ha enfrentado el Hércules se llevarían futbolistas blanquiazules a sus proyectos. Todos, sin excepción. ¿Qué pasa, entonces? ¿Por qué no encaja el puzle? Por miedo o ingenuidad. Por llenarse de presión y dejarse paralizar por ella. Por no disfrutar sobre el terreno de juego, por querer ir más deprisa y mucho más lejos de lo que permite la categoría. Al Hércules le falta desborde, pero sí lo tiene. Chuli, Belima, Miguélez, Elliot, Nico Espinosa...

Dispone de contundencia, la que rebosan Tano o César Moreno; cuenta con fortaleza, la de Mario Ortiz y Bikoro. Puede presumir de un buen balón parado con Pedro Sánchez y Álex Martínez, de velocidad en la conducción con Raúl Ruiz y David Sánchez; y, sobre todo, de delanteros. Ningún otro equipo de los que compiten con el Hércules reúne arriba tanto oficio, olfato ni tanta variedad.

No es cuestión de nombres propios, tampoco de ausentes por lesión o prófugos. Toca simplificar las cosas, elegir el traje que mejor sienta y lucirlo sin vergüenza, defenderlo con entereza, sin que tiemble la voz. Da igual lo feo o bonito que sea a los ojos de los demás. Ningún otro club de la provincia –ir más allá podría parecer presuntuoso–, tiene encima las 24 horas un microscopio de la magnitud del Hércules. Después de ocho años en el sótano de este deporte una cosa sí es innegable: muy poca gente lo soporta, ni siquiera los propios «vigilantes».

Tres modificaciones de estrategia frente al líder y la única que dio resultado fue la original, la del primer día, la de las tres primeras jornadas, la que repartía el espacio en un 4-4-2 puro, bien compacto. El inconveniente no es el modelo, lo relevante es acertar con los tipos a los que le sienta realmente bien. Pretender dar una cara a domicilio y otra como local provoca una bipolaridad que ni los futbolistas de Primera son capaces de ejecutar sin liarse.

Sergio Mora tiene a su disposición muchas variantes, piezas con las que en otro equipo que no fuera este ni podría soñar. Pero hay que ponerlas a jugar, sacar lo mejor de ellos, librarles de sus miedos, conseguir que vuelvan a disfrutar dentro de la cancha. Y si de lo que esperas de ellos ya solo puedes extraer el nombre y el apellido, sentarlos con naturalidad. Repite el técnico madrileño que de este infierno solo se saldrá con pico y pala. Adelante, désenla a quienes sepan usarlas.

El mercado de fichajes en la cuarta categoría del fútbol no es la panacea. Hay muchos clubes por encima de ti con necesidad de retocar sus plantillas que van a elegir antes, como poco todos los de la Primera RFEF. Sería mejor, como ha ocurrido la mayoría de veces que se ha jugado fuera de casa, que se tuviera claro el plan de asalto, seguro que la mayoría de los jugadores agradecerían el gesto.

Al Hércules no solo le persiguen sus acreedores, también van detrás de él sus fantasmas, sus cien años de historia, sus muchas temporadas en la élite, su estadio para treinta mil personas. Pero no se les puede combatir con miedo, con sugestión, con histeria y bidones de gasolina en mitad del fuego. Los golpes tienes que servir para algo, lo mismo que los errores. Repetirlos una y otra vez solo conduce al caos, a la reducción a astillas de todos los proyectos. Jugar es un verbo maravilloso, no lo griten, no lo engolen, disfrútenlo.