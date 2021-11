El Hércules pide a gritos ya la llegada del mercado de invierno para «corregir» la planificación

El empate ante La Nucía del pasado domingo ha sentado casi como una derrota en el Hércules, más que por el punto sumado por las pobres sensaciones que volvió a dejar el equipo de Sergio Mora, inofensivo ante un rival con diez jugadores durante más de ochenta minutos. No tranquilizaron tampoco las palabras del técnico al final del partido, que transmitió que poco más se puede hacer con las piezas de las que dispone en estos momentos. La ausencia del lesionado Nico pesa sobre una losa sobre un Hércules que no ha encontrado sustituto para el canterano y que cuenta la horas para su regreso. También ha hecho mucho daño la grave lesión de Toscano y la impotencia de no tener a otro jugador de sus características en la plantilla. Demasiado centrocampista de corte defensivo para crear algo con sentido en el centro del campo. Es muy difícil así generar ocasiones de gol con jugadas bien trenzadas, nadie desborda, nadie crea verdadero peligro salvo en alguna jugada aislada. No se ve un equipo, en general, con creatividad, que ilusione a la grada, que se «coma» a sus rivales. Demasiada llanura en un equipo que debería ser protagonista en la cuarta categoría del fútbol español y se ha convertido en uno más del grupo.

Tampoco se ha podido ver todavía la mejor versión de Acuña, muy lejos de su verdadero nivel. Demasiado tiempo alejado de los terrenos de juego para poder contribuir como se espera en el ataque del equipo. Ni Aketxe, que había muchas esperanzas puestas en él y de momento luce con un solo gol. No existe regularidad en los delanteros del Hércules, tampoco funcionan las bandas y la portería comenzó con dudas y sigue habiéndolas. El rendimiento de Pedro Sánchez está muy lejos de lo que se espera de él, por lo que está causando un grave problema en la banda y el equipo no funciona y transmite muy malas sensaciones después de cubrir un cuarto de la competición.

Después de nueve jornadas, es difícil saber el patrón de juego del equipo blanquiazul. Sergio Mora no da con su once ideal, tan solo ha repetido alineación en una ocasión, en la jornada siete, y acabó con goleada del Atlético Levante. Cierto es que en las primeras jornadas la dificultad fue mayúscula por la cantidad de jugadores expulsados y de lesionados, algo que no ayudó a tener regularidad en el juego ni en las alineaciones.

Con todo, el Hércules será de nuevo uno de los clubes protagonistas del mercado de invierno para corregir los errores de la planificación deportiva. Uno de los fichajes será el de un centrocampista, ya que la entidad no ha considerado cubrir ahora mismo la baja de Toscano, ya que solo tenía acceso a los jugadores en paro y nadie ha convencido ni a Sergio Mora ni a Carmelo del Pozo, por lo que el Hércules aguardará al mercado de invierno para reforzar el equipo de cara a la segunda parte de la temporada en la que estará todo en juego.

La misión ahora mismo es llegar con vida a ese momento, ya que el equipo camina en el alambre con muchas dificultades en el Rico Pérez, por lo que es clave mantener la tensión, mejorar y no dejar que el primer clasificado se vaya más allá de los seis puntos de diferencia para no tener que olvidar el objetivo del ascenso directo a Primera RFEF, algo que significaría un rotundo fracaso.

Con todo, el Hércules debe regenerarse en el mercado de invierno para transformar su plantilla en otra de más calidad que pueda generar más ocasiones de gol para soñar con cumplir los objetivos, una meta que en esos momentos se ve muy lejana con el equipo actual. Mucho trabajo para corregir la planificación del pasado verano.