100 años, 100 entrenadores (IV)

Gaspar Rubio dejó el Orihuela a finales de la 52-53 para regresar al Hércules, con el que no pudo ascender a Primera en la promoción de ascenso. Entonces llegó a Alicante el asturiano Amadeo Sánchez, con fama de ser un tipo con mano izquierda pese a ser un chicarrón del norte de un metro noventa. De él se dijo que era condescendiente con la plantilla, «un padrazo», decían. El caso es que tenía éxito. Sánchez había sido portero en los años en los que aún no se había conformado la liga española y luego árbitro. Su paso a los banquillos no podía haber sido más exitoso: fue el primer entrenador que ascendió al Sporting a Primera, logro que había repetido otra vez más con los asturianos. Su paso por Alicante fue igual de brillante: el Hércules recuperó la categoría con aquel gol de Pina y Amadeo Sánchez y su boina quedaron para siempre en el recuerdo del herculanismo. Para la 54-55, la del reestreno en Primera del Hércules casi una década después, firmó Patricio Caicedo, un veterano del fútbol nacional que contaba a sus espaldas con 25 años de entrenador ininterrumpidos en la élite. Caicedo, vasco de Bilbao, era un gran jugador de pelota y también de fútbol. El Espanyol fue a fichar a Belauste (ya saben, el de «a mí el pelotón, que los arrollo») y volvió con Caicedo. Allí fue jugador y luego entrenador. El hombre del sombrero ganó una Liga con el Athletic y pasó también por Zaragoza, Murcia o Sevilla y en Alicante obtuvo una meritoria sexta posición en Primera.