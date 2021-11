Sergio Mora: «No me esperaba estar a seis puntos del líder a estas alturas de Liga»

SIN PASADO. Hércules y Eldense se cruzaron en pretemporada. Fue una semana antes de iniciarse el campeonato. Esa mañana ganó el Deportivo. ¿Significa algo? «Para este partido no vale nada de lo hecho antes, ni lo bueno ni lo malo. El que sea capaz de imponer sus armas, se llevará el partido. En pretemporada, perdimos contra ellos, pero nosotros, con el paso de las jornadas, somos mejores que entonces en muchos aspectos. Nos ayudó a corregir cosas aquel toque de atención. Tampoco sé si el Eldense de ahora es mejor que aquel, pero el pasado no va a ser el que nos ayude a ganar el domingo. Nos enfrentamos dos buenos equipos y ganará el que haga su trabajo mejor», sostiene el madrileño.

LA PRESIÓN. «El factor emocional es cada vez más importante en el deporte profesional y controlarlo, dominarlo, es importante. Somos dos equipos que deben convivir con la presión que supone estar obligado a pelear por estar cerca de la cabeza todo el año, tenemos que saberlo sobrellevar por nuestro propio bien», enfatiza.

LA CLASIFICACIÓN. «Ninguno habríamos firmado, antes de comenzar, estar a seis puntos del líder en la jornada diez. No me lo esperaba, pero se han dado muchas circunstancias, nuestras y de los demás, que han condicionado nuestra situación actual. Querríamos ser nosotros quienes estuviéramos arriba con esa renta, pero la Liga es larga, con muchos altibajos, tenemos que estar tranquilos y creer en nuestro trabajo y ser positivos, siempre», reitera Sergio Mora, que no se olvida del día que se cerró el mercado de fichajes.

EL DERBI. «Será un partido complicado, duro, frente a un rival que está llamado a situarse muy arriba al final de la competición. Nos van a exigir estar al máximo nivel para poder competir, para sacar algo positivo, necesitaremos estar al 100%», analiza el preparador del Hércules.

FUTURO. «Soy optimista por naturaleza, de lo contrario, no estaría aquí. Respeto todas la opiniones a propósito de nuestro juego, no puedo controlar lo que no depende de mí. Nos faltan cosas, seguro, pero yo veo que hacemos muchas otras muy bien y por eso soy muy positivo con nuestro rendimiento durante la temporada. El equipo ha entrenado muy bien esta semana a pesar de los condicionantes y espero que nuestros futbolistas nos den lo que necesita un duelo como este en cada momento», insiste Mora.