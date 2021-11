Aketxe: «Tengo que aportar muchísimo más, mi mejor versión aún no se ha visto»

No regala palabras, es como si las contara, como si temiera no dar con la más adecuada y se le pudiera malinterpretar. Responsable de dos de los doce goles que suma el Hércules, apenas ha disputado 170 minutos, menos de dos partidos completos, en las primeras diez jornadas de Liga. Isaac Aketxe, un delantero puro con personalidad fuerte, conoce bien su oficio, por eso no disfraza la realidad, ni la del equipo ni la suya. Acostumbrado a la titularidad, en Alicante necesita reencontrarse con su mejor forma para gozar de una regularidad de la que ahora no dispone.

Como el resto, regresó de Elda fastidiado tras empatar un derbi que, con su penalti, parecía ganado: «Hicimos un partido muy serio, pero sabíamos que se resolvería por pequeños detalles. Nos adelantamos dos veces, pero no fuimos capaces de cerrarlo y por eso el equipo regresó jodido a casa»

Raúl González se disponía a lanzar la pena máxima de la que fue objeto, pero el delantero vizcaíno fue quien la acabó ejecutando: «Decidimos quién tiraba el penalti sobre la marcha. Hay muchos futbolistas con calidad y personalidad suficiente en el vestuario para asumir esa responsabilidad, pero en ese momento se decidió que fuera yo».

Antes, «Toro» Acuña había hecho el 0–1. Volvió a marcar más de un año después. «Nos alegramos todos por él. Era la recompensa a todo el buen trabajo que había realizado para poder volver a jugar. Después, cuando ves que se tiene que retirar, sabiendo por todo lo que ha tenido que pasar, solo deseas que se quede en un susto. Pero hay que esperar a ver qué dicen las pruebas y no ponerse en lo peor», justificó Aketxe.

En lo personal, el futbolista bilbaíno aún no ha llegado al 100% de su capacidad. «Llevo trabajando bien desde que llegué en verano, pero las lesiones no me han dejado ser regular y me ha costado entrar en el equipo. Juegue o no juegue, siempre trabajo con la cabeza arriba pensando en ayudar al equipo», asegura.

«La mejor versión no la he dado, sé que tengo que dar muchísimo más, tengo que aportar muchísimas más cosas al equipo e intentar, con mi trabajo del día a día, ganarme la confianza del entrenador para que me dé más minutos», asume el delantero vasco.

«Todos vinimos aquí con el objetivo de estar lo más arriba posible, pero esta es una categoría muy complicada en la que los partidos se deciden por detalles y la diferencia entre los clubes que pelean por el ascenso es mínima. Tenemos que ser fuertes de mente y convivir con esta presión», avisa.

Aketxe cree saber el motivo por el que el Hércules sufre tanto como local: «Todos los equipos que juegan en nuestro estadio dan un plus que no se les ve en el resto de campos. Pero tenemos que hacernos fuertes en casa si queremos acabar arriba, no queda otra», acepta el siete blanquiazul.