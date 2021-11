Hércules CF: Tablas con dolor en Elda (2-2)

Un cliché fatalista, un lugar común. Una desgracia. Otra. La cuarta en un año. El «Toro», igual que el día que debutó como blanquiazul, marca, se lesiona al poco y su equipo gana... un punto, una nimiedad si se compara con los que le han cosido a la piel desde que aterrizó en Alicante.

Su pena al retirarse fue la de todos, la del fútbol modesto atestado de frustración, colmado de rabia, de historias tristes, las de sus protagonistas y las del espectador que paga su entrada o un abono de televisión. El dolor de Acuña roció de angustia un derbi marcado por la enorme igualdad resultante de enfrentar a dos formas diametralmente opuestas de concebir el juego, perfectamente válidas, aunque no igual de luminosas. Romero quiso la pelota desde el primer minuto y Mora no se lo discutió. Le dejó iniciar jugada desde atrás sin elevar la línea de presión, dosificando fuerzas, volviendo a compactar el 4-4-2.

La sensación desde fuera era la de ver sobre el césped a un dominador claro, pero no, en realidad no lo era. La posesión, por mucha que fuera, no se transformaba en acciones de peligro, que únicamente llegaba a balón parado, colgando balones. Los dos bloques buscaban el área con diferente receta, pero llegaban por el mismo camino, el de la estrategia.

Sin Pedro Sánchez ni Álex Martínez, bajas de última hora, el encargado de servir los balones desde la esquina fue Elliot. Extendió el brazo derecho, abrió la palma, encogió el pulgar y realizó un envío al corazón del área. Acuña atacó el espacio, se tiró en plancha, metió la cabeza y, su olfato de delantero matador, adelantó al Hércules en el marcador. Lo celebró de rodillas, debía ser el principio de una historia preciosa, una con final feliz, la suya, la que merece por tanta lucha, pero no fue así. A los cinco minutos escuchó un chasquido en la rodilla y, aunque trató de seguir, terminó echándose al suelo, el dolor le obligó a rendirse de nuevo. Cínica suerte.

Raúl González ocupó su lugar y el envite mantuvo idéntica disciplina, pero ahora, con el veneno del tanto en contra, al Eldense ya le costaba mucho más elaborar fútbol. La falta de confianza por la ausencia de resultados favorables frenó el ímpetu inicial de los azulgranas y acomodó a los blanquiazules en un encuentro que empaquetó la primera parte sin sobresaltos, sin paradas reseñables.

Todo igual, también los protagonistas. No mejoró nada. Ritmo cadenciosos, control zonal y sin transición, con Raúl Ruiz desconectado siendo una réplica del Pedro Sánchez de las jornadas anteriores, fiando toda la producción ofensiva a los arranques de César Moreno, los balones divididos ganados por Bikoro y la pelea arriba del sustituto del Toro, un tesoro jugando de espaldas, actuando por fuera, no solo por dentro.

El Hércules se sintió superior por primera vez en la reanudación. Romero apreció el detalle y activó un triple cambio para dar con la forma de cercenar la tupida malla de acero que parecía cubrir la portería de Jesús Fernández.

Aarón Ñíguez y los dos González, Julen y Juanan, agitaron algo el ataque, nada serio. Estaba tan cómodo el equipo de la capital que bajó un instante el pistón creyéndose superior. Se equivocó. La pasividad de la defensa herculana permitió a Pablo García probar suerte desde la frontal. Su disparo, sin tensión pero ajustado, lo desvió a un costado el exguardameta del Real Madrid. Prefirió no intentar atrapar la pelota al vuelo, su barra de confianza sigue lejos de colmarse, y creyó que esa era la mejor solución, la menos arriesgada. No contaba con la inacción a su alrededor. Ni Molina ni Pedro García estuvieron atentos, así que Salinas probó otra vez al guardameta visitante, que detuvo el disparo, de nuevo sin atajarlo, y Aarón, el más lento pero el más vivo, se anticipó a todos e igualó el derbi.

En la media hora siguiente, la que restaba hasta el desenlace, se sucedieron los errores de precisión, los pases horizontales, las carreras estériles, los choques, las caídas, las simulaciones. Fútbol, poco. Intensidad e igualdad, toda. La fe de Raúl González dio un vuelco al encuentro. Aprovechó un balón suelto en la medular, corrió, pisó área, trazó el pase atrás para el posible remate a gol de la segunda línea y su centro se topó con la mano del defensor que se deslizaba sobre la hierba para arruinar la acción. ¿Penalti? El colegiado lo cobró. Aketxe le quitó al autor de la jugada el balón de las manos, «déjame, lo tiro yo». Ni siquiera los tres minutos transcurridos entre la señalización y la ejecución le inquietaron. Engañó a Enric y adelantó a los suyos por segunda vez. Quedaba un cuarto de hora. El Hércules se atrincheró, sacó al campo a un quinto central, Carlos David, y se dispuso a hacer lo que tocaba, defender el resultado.

No contó con el último giro, el guiño de la fatalidad, el reverso del destino. Un balón inocente se estrelló en el brazo de Tano de manera fortuita y el árbitro razonó de igual manera: pena máxima. Jesús intuyó la dirección, pero no la potencia: 2-2. Un empate con dolor, el de Acuña, roto por dentro.

Parte médico: Pedro Sánchez y Álex Martínez, bajas a última hora

El Hércules, que el viernes aseguró que solo Toscano, Nico y Solbes estaban lesionados, anunció ayer, una hora antes del incio del derbi en el Pepico Amat, que dos de sus futbolistas, Pedro Sánchez y Álex Martínez, se quedaban fuera de la lista. El de Aspe por una «contusión en el muslo derecho» y el lateral por una dolencia «miofascial proximal en el semimembranoso de la pierna izquierda».