El Hércules tiene diez bajas

Lo más probable, a tenor de las exploraciones previas a los exámenes radiológicos que determinen la magnitud de las lesiones, es que ninguno de ellos pueda estar el domingo en Puertollano para medirse con el Calvo Sotelo. La lista de ausentes la integran Javier Acuña, Sandro Toscano, Pedro Sánchez, Álex Martínez, Elliot Gómez, Chuli, Nico Espinosa, José Solbes, Federico Bikoro y Rubén Belima. Todos han sido titulares más de una vez para Sergio Mora cuando han estado disponibles salvo el extremo guineano, que sí ha sido utilizado como recambio en tres ocasiones.

El mediocentro italiano es el único que ya no dispone de ficha al ser la suya una dolencia que requiere más de cinco meses de recuperación. Los últimos en caer, Acuña, Elliot y Chuli, salieron cojeando del Nuevo Pepico Amat y están pendientes de someterse a las pruebas diagnósticas que precisen la gravedad de sus percances musculares.

Acuña, desolado. El delantero paraguayo abandonó el césped en el minuto 27 entre sollozos consciente de lo que se le podía venir encima. Ayer se agilizaron los trámites para poder someterse a la resonancia magnética que tiene programada para hoy. Después, será el doctor Pedro Ripoll, responsable de sus dos últimas intervenciones graves, de las que finalmente se repuso sin secuelas, quien dictamine qué tiene exactamente el «Toro» Acuña.

El ariete sintió un chasquido y una punción aguda en el lateral de la rodilla izquierda (la que hasta ahora no había sufrido daños reseñables) y está a expensas de saber si se trata de una rotura fibrilar en la inserción del isquiotibial (el dictamen más amable) o si, por el contrario, tiene afectado tendones, ligamentos o menisco (con mucho peor pronóstico por la larga duración del postoperatorio). Sería la cuarta lesión de consideración que sufre el paraguayo en el año que lleva en Alicante, en el que apenas ha jugado partidos y ha marcado dos goles, el último el domingo, cuatro minutos antes de sentir el latigazo que le obligó a retirarse.

Seis tocados. El resto de las bajas, salvo la de Pedro Sánchez, son de origen muscular y lo más probable es que no se curen antes del encuentro frente al Calvo Sotelo. El delantero de Aspe arrastra una contusión en el muslo que le ha provocado un fuerte hematoma. Hasta que no remita, no podrá ser tratado por los fisios. Ayer la hinchazón se mantenía.