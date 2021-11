Abde, Toscano y... ¿Acuña?

No ha transcurrido ni un tercio de la temporada en la cuarta categoría y el equipo ya ha perdido a los tres pilares diferenciales sobre los que se sustentaba el objetivo del ascenso cuando empezó a construirse. Tres valores clave, tres dorsales fundamentales, el nueve, el diez y el once, los que marcan la diferencia, los que definen lo que eres y lo que puedes llegar a ser como equipo dentro de la cancha, los que amplían o reducen las aspiraciones.

El 30 de agosto, 24 horas antes del cierre del mercado de fichajes, el Hércules presentaba una plantilla ilusionante, convincente, con tanto grado de exigencia como de posibilidades de éxito. Duró poco. Ni cobrándole 2 millones de euros a un Barça arruinado a cambio de un chico de 19 años que estuvo 11 jornadas de Liga sin ser titular el curso anterior fue posible iniciar la temporada con el bloque construido, el que empujó a Sergio Mora a aceptar el reto de iniciar su aventura como primer entrenador en una plaza tan compleja como la de Alicante.

Abde es irremplazable. El nombre que busques para hacer lo mismo que él en Segunda RFEF no existe. Solo Nico Espinosa se acerca, pero su propensión a las lesiones musculares no le sitúan a la altura del marroquí, que solo un mes después de abandonar el equipo ya debutó en Liga contra el Alavés, en el Camp Nou. La primera ficha cayó enseguida, no dio tiempo a exprimirla, a saborearla.

Tras el mazazo en Alzira, en la quinta jornada, el Hércules perdió al catalizador de su fútbol, al encargado de crearlo, de orientarlo, de darle sentido. A los diez minutos, delante de un Socuéllamos inofensivo, solo, sin intervención del rival, clavó mal el pie, la articulación hizo un mal giro y Sandro Toscano se pulverizó la rodilla. El diagnóstico: ocho meses de baja. Adiós al diez, al hombre que se llevó la porción más alta del racimo salarial blanquiazul, a la inversión más cara, al jugador que debía crear los pasillos que hicieran llegar la pelota al Toro Acuña y a Abde.

Desde la lesión del mediocentro italiano, el Hércules, ofensivamente, no ha vuelto a crear peligro de forma regular. Encontrarle recambio en el mercado invernal parece imperativo salvo que se pretenda llegar a destino sin un plan de ataque, solo con presión y jugadas de estrategia. Lo único positivo es que, a diferencia de lo que ocurre con Abde, hallar un perfil que se asemeje al suyo antes de Reyes es factible. Enrique Ortiz asegura que, en esa operación, el dinero no será problema. La dificultad, en cambio, radicará en dar con un futbolista en un mercado al que todo el mundo acude a por los mismo y al que el Hércules llega desde el cuarto peldaño de la escalera, con muchos clubes por delante de él.

Seis partidos hasta 2022

Pese a la gravedad, la pérdida del nueve no debe de ser definitiva. Si todo va bien, Acuña superará su lesión de menisco en la rodilla izquierda en enero. Eso significa que se pierde los seis partidos que se juegan antes del parón de Navidad y que se beneficiará, para acabar de integrarse al grupo, de los 15 días que se suspende la Liga en enero para la disputa de la Copa del Rey en fin de semana. La primera jornada tras el receso navideño (que arranca el 20 de diciembre) se disputa el 9 de enero, y la siguiente, la 18ª, la que supone el comienzo de la segunda vuelta, no se juega hasta el día 23. Si a tus enemigos les hubieras pedido en septiembre que te quitaras tres futbolistas, todos habrían coincidido: Abde, Toscano y Acuña. El Toro volverá, ¿pero hasta cuándo?

Javier Acuña sufre una rotura de menisco de la rodilla izquierda y será intervenido hoy por el doctor Pedro Ripoll. El delantero paraguayo fue recibido ayer por los directores del centro Ripoll y De Prado Sport Clinic de Murcia, que adelantaron un día la consulta, fijada inicialmente para el miércoles. Tras la exploración se apreció una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, por lo que hoy se le practicará, a lo largo de la mañana, una artroscopia quirúrgica en el hospital Quirón Salud de la capital murciana. El periodo aproximado de recuperación del jugador será de unos dos meses, si todo va bien.