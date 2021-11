100 años, 100 entrenadores (V)

La condena de jugar en Tercera División y la aventura de tener que ascender al Hércules a Segunda a las primeras de cambio cayó sobre Álvaro Pérez, que había sido santo y seña del Valencia de posguerra como jugador, con quien había alzado nada menos que tres ligas. Se decía de él que era un hombre recto, de los de escuela militar y poca mano izquierda. Célebre fue su presencia en la zona de ocio alicantina en busca de algún jugador seducido por los placeres de la noche. Lo que haría David Vidal treinta años después entre las sombras de Cádiz para sorprender a Mágico González ya lo había hecho Álvaro, que a pocos días de la promoción de ascenso contra el Hospitalet cogió en el acto a Luis Aragonés, jugador entonces del Hércules y conocido por todos como Luisito. Luis era un asiduo de la sala de fiestas Pigalle, en la torre provincial, aunque esta vez fue cazado en un local de la zona del Portal de Elche; no estaba solo, pero alguno de sus compañeros llegó a burlar el control y escapar por el balcón. Álvaro ya no alineó a Luis (la estrella de aquel equipo) en los dos partidos de la final por el ascenso, pese al impacto que supuso en directiva y afición; sin embargo, el Hércules ascendió y aquello se olvidó. Al término de la temporada, el club cesó a Álvaro, artífice del ascenso, por unas declaraciones que el Hércules clasificó así. «Han sido extemporáneas, se salen de sus atribuciones y daban a entender que la directiva no había cumplido lo prometido». El tema, obviamente, era económico, un tema de una prima por el ascenso que luego sí cobraría.