Mora: «En el Hércules se juega con presión siempre»

«Iremos a la guerra con los que estén». El preparador madrileño rehuye las excusas: «Recuperamos a Pedro Sánchez, pero los demás (Elliot y Chuli, que son los únicos con opciones de restablecerse a tiempo) siguen con planes específicos para superar sus dolencias. Pero siempre digo lo mismo, los que nos subamos al autobús iremos a ganar el partido, los que seamos, iremos a la guerra», asevera.

Obligación de vencer en todos los escenarios. «El Hércules tiene que ganar siempre, dentro y fuera. A domicilio, siempre es más difícil, pero no es excusa porque sabemos donde estamos. En este club no hay forma de rebajar la presión. Si estás detrás, tienes que ganar para coger a los de delante; y si es al revés, tienes que hacerlo para que no te cacen o para distanciarte. Trato de que el trabajo semanal sea el mismo y se enfoque de idéntica forma, sin mirar a la clasificación. Tenemos que saber convivir con la presión y adaptarnos. Cada partido es una oportunidad de estar arriba», advierte a sus futbolistas el exayudante de José Bordalás, que necesita enlazar una buena racha de resultados para acechar al líder.

Inspección de la Seguridad Social. La visitas de los agentes de la Benemérita en el seno de la investigación abierta en la categoría para detectar un posible fraude en el pago de contratos con cantidades no declaradas al Fisco, en be, «fue una sorpresa», revela Mora. «Pocos de los que estábamos allí habíamos vivido algo semejante. Pero se les explicó con normalidad lo ocurrido a los chicos y no pasó nada más, no afectó al trabajo. Se respondió a todas las preguntas, y tengo que decir que no les preguntaron a todos. A mí no se dirigieron. La mayoría somos nuevos aquí y no estamos preocupados, al revés, estamos muy tranquilos con nuestras situaciones personales. Acabaron y pasamos rápidamente página, para el vestuario no pasó de ser una anécdota», aclaró el técnico.

Fichaje de José Manuel Fernández. «Prefiero que Raúl juegue en posiciones más adelantadas. Le veo más útil al equipo como extremo o jugando por delante del lateral y por eso estoy contento con su llegada (la del lateral cordobés), sentíamos que había que fortalecer ese puesto y hemos aprovechado una muy buena oportunidad que nos ha dado el mercado», ensalzó Mora, que también explicó que su nuevo defensa no podrá ser inscrito en la Liga antes del partido en Ciudad Real. «Dije que solo ficharíamos futbolistas para mejorar lo que tenemos y eso es lo que hemos hecho», indicó.

Cariño y optimismo con el regreso de Acuña. «Todas las lesiones de larga duración son una pena, pero cuando le toca a un futbolista que acaba de salir de otra, mucho más, porque estaba alcanzando muy buen nivel y nos iba a ayudar mucho. Estas cosas son parte del fútbol y solo tiene que pensar en recuperarse. Dios dirá si está en dos, tres o un mes y medio. Tiene que estar tranquilo, recuperarse bien y volver a prepararse como lo hizo antes. He conocido muchos compañeros que han encadenado lesiones graves, pero ninguno tan seguidas, por eso entiendo que es aún más duro para el Toro. Hay que estar con él, animarle, darle cariño y esperarle para que nos pueda ayudar. Soy optimista porque tiene una fuerza de voluntad por encima de lo normal y un carácter que le ayuda. Acortará plazos, seguro.

Enfermería: Pedro Sánchez absorbe el hematoma y podrá jugar

El Hércules inició la semana de trabajo con 10 ausentes, bien por lesión (Toscano, Acuña, Pedro Sánchez, Álex Martínez, Elliot, Chuli, Nico Espinosa y Solbes), bien por estar convocados con Guinea Ecuatorial (Bikoro y Belima). De todos ellos, el único que se ha recuperado al 100% ha sido el atacante de Aspe. El cuerpo del excapitán ha absorbido el hematoma que le provocó en el muslo una fuerte contusión durante un entrenamiento, ha remitido la hinchazón, y entrará en la lista de convocados que viajarán esta tarde a Puertollano. Del resto, los únicos con opciones de subirse al autocar son el extremo tinerfeño y el delantero onubense.