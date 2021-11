Oportunidad para Mario Ortiz por la baja de Bikoro

Un paso al frente. Hora de demostrar. Mario Ortiz volverá a ser titular mañana formando pareja en el doble pivote con César Moreno. La ausencia de Bikoro, concentrado con su selección, permite al mediocentro cántabro recuperar un sitio en el once que se le está resistiendo. Después de firmar muy buenos minutos en el triunfo sobre el Intercity de la segunda jornada, y de su buen papel en la goleada blanquiazul en Pulpí, el santanderino no aprovechó la confianza que le otorgó Sergio Mora a la semana siguiente, coincidiendo con la visita al Rico Pérez del Socuéllamos. Ese día, con Bikoro dentro de la convocatoria, el madrileño apostó por el excentrocampista santanderino, pero este no respondió a las expectativas y acabó siendo sustituido, precisamente por el guineano. Desde ese día, Mario Ortiz no ha vuelto a la titularidad. El exjugador del Córdoba, equipo desde el que recaló en Alicante, tiene que ser capaz de ofrecer su mejor versión porque el club lo necesita. Bikoro volverá a marcharse con su selección en enero, para disputar la Copa África, y Sergio Mora tiene que poder sentir que dispone de un recambio que pueda estar a la altura. La hierba natural de Puertollano es una buena superficie para empezar a demostrar las condiciones que vio en él la dirección deportiva.