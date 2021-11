El Hércules mira al descenso

Todo lo que puede salir mal, sale. El laberinto estrecha sus paredes y cada minuto que transcurre sin soluciones, clava en el corazón del proyecto una fina aguja que lo desangra, primero gota a gota y, a medida que se acumulan los pinchazos, los errores no forzados, los fallos adolescentes en las marcas y los sinsentidos tácticos, la hemorragia fluye a borbotones. De desgracia en desgracia, envuelto en contratiempos, en zonas de sombra cada vez mas espesas. Sin aliento, sin reacción, sin el mínimo atisbo de sanación.

El Hércules languidece. Y aunque tiene coartadas, ninguna es lo suficiente potente como para justificar una derrota como la de ayer frente a un rival menor, plagado de jugadores provenientes de la quinta categoría que llevaban cuatro semanas amontonando duelos perdidos. Si ante un enemigo así eres tú el que parece pequeño, el problema es mayúsculo, uno enorme que pone en tela de juicio todo lo bueno y amenaza con apagar para siempre la luz verde que desprendía el equipo en el inicio de curso.

Nadie se reconoce en el espejo. El remedo se repite y la apuesta por la contención y el dominio zonal para anular al contrario se ha vuelto ineficaz. No funciona. No resiste el mínimo análisis, ni siquiera uno benévolo. Dos errores grotescos con muchos futbolistas implicados en su desarrollo condenan al equipo de Mora. De nuevo al final. Otra vez cuando lo más difícil, aparentemente, ya se había conseguido. Tercera derrota, solo una menos que triunfos, y así es muy complejo respirar, dormir tranquilo, creer que el trabajo semanal tiene calado durante los partidos.

Un córner sacado en corto por los puertollanenses –ante la inexplicable pasividad general–, lleva al lateral zurdo, un juvenil, debutante, titular en el filial, nervioso en su estreno, a correr al lado contrario para defender la marca de la que alguien se olvidó. Resultado: penalti. Otro más. Abraham, a quien el joven Secilla derribó, se encargó de batir a Jesús Fernández a la media hora. Antes, Aketxe, no acertó con dos llegadas, en la primera disparó y en la segunda no acertó a rematar.

El Calvo Sotelo festejó el tanto, el primero en 21 días tras haber recibido cinco, y el Hércules bajó lo brazos. Lo hizo de la peor manera, sin pensarlo. Deambulando sobre un césped borroso, dejándose ir, sin nadie que lo dirigiera ni dentro ni fuera del campo. Con Mario Ortiz escondido detrás de su falta de confianza, con todos fallando pases al lado, sin alguien que le gritara a sus compañeros que lo único a lo que debían tenerle miedo era a que les cayera el cielo sobre la cabeza.

Jesús Fernández, con dos intervenciones soberbias antes del descanso, evitó la tragedia, una que se consumó en un solo acto sin dar sensación de poder revertir la dinámica. La arenga en el vestuario, la que fuera, antes del inicio o durante el receso, no caló. El Hércules regresó al partido con los algodones en el oído, no se escuchaban entre ellos. Elliot desborda por fin, se planta en la media luna del área y, cuando puede armar el disparo, se le cruza Raúl González, que pasaba por allí como si no hubiera visto venir a su compañero.

Incidentes: Abraham provoca a la afición blanquiazul tras el 2-1 El delantero del Calvo Sotelo Abraham se excedió en la celebración del tanto de la victoria que firmó Ricardo. El ariete se dirigió a los aficionados del Hércules presentes en la grada y les dedicó gestos obscenos, lo que provocó el enfado de los seguidores, que trataron de devolverle el «detalle» al futbolista yendo a buscarle al túnel de vestuario. No llegaron a pisar el césped y no fue a mayores.

El técnico blanquiazul, un mediocentro estupendo del mismo perfil que su equipo echa en falta, modificó el dibujo, recuperó la estructura primigenia, la que le funcionó en el primer tramo de Liga, en Pulpí, en la segunda parte en Elda. 4-4-2 compacto con piezas reconocibles: Raúl Ruiz, en el lateral; David Sánchez, en el papel de Toscano que no sabe como interpretar Mario Ortiz, tristemente desaparecido; y Pedro Sánchez, con libertad en ataque, buscando enganchar con Aketxe, abriendo pasillos para el delantero vasco, el único con una mínima clarividencia. Chuli y Miguélez, que entró en la segunda ventana, abrieron el campo y el Hércules comenzó a funcionar como grupo.

Se adueñó de la pelota, reactivó la presión, la transformó en algo útil, y obligó a su oponente a mirar más hacia detrás, a sentirse acorralado. La modulación táctica mejoró la fase ofensiva y el Hércules, tarde, reaccionó hasta el empate. Pedro armó un ataque que le llevó al interior del área, Ordóñez se lanzó a por él, el de Aspe se adelantó el balón lo justo y, cuando sintió el mínimo contacto, se fue al suelo y se oyó el silbato. Un pitido balsámico en mitad del estupor de la grada. Aketxe, igual que en el Pepico Amat, buscó la pelota, la colocó y tuvo la misma paciencia que en Elda mientras el árbitro demoraba el lanzamiento. Cuando le dieron permiso, armó la pierna y, sin titubear, batió Simón, que volaba hacia la derecha mientras el cuero se le colaba por la izquierda. Restaban cuatro minutos. Del mal, el menos. Un punto es poco botín en una coyuntura tan favorable, pero es mucho más que nada, mucho más que el descrédito y mucho más que la urgencia que se instala de manera perenne cuando se precipitan las derrotas.

Pero siempre hay espacio para un dislate más. Con el tiempo vencido, Tano sacó de puerta para que el cuádriceps de su portero no se sobrecargara. Golpeó y salió corriendo para alcanzar su sitio en la línea del fuera de juego. Antes de llegar, el balón vino de vuelta, a su espalda, ningún compañero fue capaz de ganarlo o de parar la jugada. Volvió sobre sus pasos con la lengua fuera, se arrojó al suelo e hizo falta. La última acción del partido. No había más. El Puertollano sacó, los defensores del primer palo se liaron entre ellos, el portero se quedó encerrado, a todos les atravesó el balón, y los del segundo ya estaban en la ducha. Ricardo marcó y se mofó de la afición del Hércules, harta de estar harta de que se le rían en la cara.

El delantero del Calvo Sotelo Abraham se excedió en la celebración del tanto de la victoria que firmó Ricardo. El ariete se dirigió a los aficionados del Hércules presentes en la grada y les dedicó gestos obscenos, lo que provocó el enfado de los seguidores, que trataron de devolverle el «detalle» al futbolista yendo a buscarle al túnel de vestuario. No llegaron a pisar el césped y no fue a mayores.