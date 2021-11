El Hércules y el IVF, sin acuerdo 24 horas antes de ir a juicio

Tanto el Hércules como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) están convencidos de que alcanzarán un acuerdo antes de verse obligados a resolver sus discrepancias en los tribunales, por eso siguen negociando un memorando de entendimiento que siente las bases de la relación entre el dueño del estadio José Rico Pérez y su único inquilino.

La vista está fijada oficialmente mañana, 17 de noviembre, pero los responsables de tomar parte en la negociación insisten en que la cita con el juez o se elude de forma amistosa o se pospone para mejor ocasión solicitando un aplazamiento ambos litigantes. De momento, ayer seguían sin ponerse de acuerdo en las cláusulas que debe determinar la relación entre el legítimo propietario del inmueble, el banco de la Generalitat, y el arrendatario, que se aferra al contrato que firmó con Aligestión, la antigua dueña del estadio, vigente hasta 2032, y en el que solo se reconocía al Hércules la obligación de sufragar los desperfectos del día a día, ni siquiera la reforma estructural necesaria por el paso de los años sin un mantenimiento global.

Las condiciones del alquiler eran muy ventajosas para la entidad blanquiazul debido a que la mercantil, declarada en quiebra y liquidada concursalmente, estaba participada por Enrique Ortiz y alguno de sus socios, incluidos por aquel entonces en el consejo de administración de la SAD.

No figuraba ninguna cuota mensual, así que, desde que el Consell compró el Rico Pérez en 2017 en subasta pública por abonando 3,7 millones, el Hércules no le paga ni un euro por el uso de la instalación. Sí corre, por ejemplo, con el coste de la actual resiembra, la limpieza y los pequeños desperfectos ocasionados por la utilización. La intención del actual gobierno de Ximo Puig de convertir el viejo campo mundialista en un moderno Arena multiusos en el que siempre podrá jugar sus partidos de Liga el Hércules (aunque nadie ha querido garantizar abiertamente que sea en exclusiva) condena a las dos partes a encontrar una fórmula de entendimiento, algo para lo que, si no ocurre hoy, solicitarán una prórroga de manera conjunta.