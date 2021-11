Ortiz da otra oportunidad a Sergio Mora

Universo desconocido, territorio inexplorado, instante presente. El Hércules de Enrique Ortiz, por primera vez solo en la toma de decisiones extremas, cambia de rumbo, de forma de pisar el suelo, de manera de avanzar sorteando el abismo. Con ello, guste más o menos, se comparta o no, el empresario busca un desenlace diferente, modificar su suerte, una generalmente esquiva, excesivamente rencorosa, tremendamente vengativa. Sergio Mora puede estar tranquilo, dispone de otra oportunidad de ser dueño de su propio destino.

Nunca antes había ocurrido algo así. Un descalabro como el sufrido el domingo en Puertollano, frente a un rival netamente inferior en dinámica destructiva (cuatro derrotas consecutivas), enemistado con el gol, que no ganaba desde la jornada uno, siempre había tenido consecuencias en un plazo máximo de 24 horas. Ayer, no. Ayer imperó la calma, la reflexión, la teoría, la fe en la apuesta estival.

Reducirlo todo a astillas al menor atisbo de incapacidad, incinerar proyectos y, con ellos, a sus autores, ha sido el denominador común dos décadas. Su dudosa eficacia viendo el lugar que ocupa ahora una entidad a la que cada vez le cuesta más hacer valer el peso de su historia, justificaría por sí sola la decisión del dueño del equipo de refrendar las ideas del responsable del vestuario.

Sergio Mora va a dirigir el partido contra el Real Murcia, este domingo, en el Rico Pérez. El madrileño dispone de otra ocasión para demostrar que sabe, con hechos, cómo revertir una inercia que ha convertido al bloque combativo, intenso y agresivo de las primeras cuatro jornadas, hasta el descanso en Alzira, en una suma de individualidades timoratas a las que cualquiera es capaz de superar, que vive a merced de sus rivales y apenas saca brillo a su potencial.

El Hércules mira hacia el descenso, pero Enrique Ortiz, en contra de su convencimiento pretérito, ha optado por conservar la calma y trasladarle a su entrenador que tiene confianza en él, en su trabajo, en su equipo de colaboradores. Las distancias son perfectamente salvables, enlazar tres triunfos pondría al Hércules con el liderato a tiro, por eso el empresario ha elegido no mostrar nerviosismo y no dinamitar el banquillo con todos sus ocupantes dentro.

Convertir las temporadas en una sucesión de entrenadores por ver si alguno tiene suerte y da con la tecla no es la intención del fundador del Grupo Cívica... de momento. Ortiz confía en que haya un cambio de rumbo inmediato, una mejora notable en la actitud grupal, espera que las enormes ganas de sacar adelante los partidos se vea en el césped y no solo en las caras de miedo y sugestión de la mayoría de los futbolistas que están en el campo sin demostrar su valía, amedrentados, maniatados por un sistema táctico que no apuesta por la tenencia del balón para hacer goles.

Enrique Ortiz, que acude regularmente a las sesiones de trabajo semanales que diseña el técnico, mantuvo ayer una breve conversación con el exyudante de José Bordalás en Fontcalent. Le recordó la trascendencia de su figura y la de sus colaboradores, la fuerza de su voz y su responsabilidad como líder, la importancia de que encuentre soluciones útiles, de que se enfoque en hallar la fórmula que saque provecho a la materia prima de la que dispone, a toda, y que no se acomode a la sombra de los problemas, la mayoría en forma de bajas irrecuperables y de perfiles supuestamente no disponibles en el plantel.

El dueño del Hércules sostiene que conservar la calma cuando los demás la pierden es lo mejor para la entidad ahora. La purga constante no ha impedido a la institución bajar a los sótanos del deporte rey, así lo cree el empresario, que mantiene comunicación permanente con Carmelo del Pozo, en Segovia desde el sábado por un muy grave asunto familiar. La visita del Real Murcia, el otro histórico del grupo en fase comatosa, dictará sentencia. Sin mejoría se agotará la paciencia.

Una identidad: Un plan B cuando no se puede jugar al contragolpe

Al Hércules le va bien cuando su plan inicial sale a gusto del entrenador. Es cuando este se tuerce cuando resulta casi imposible dar un golpe de timón que permita al equipo blanquiazul sumar de tres en tres. La propuesta de contención, la de priorizar la mínima exposición por encima del riesgo que supone querer la pelota, hacerla circular, llevársela a los hombres importantes, los supuestamente más desequilibrantes, es lo que se le está atragantando a Sergio Mora. La propiedad y la dirección deportiva le piden al exayudante de Bordalás que encuentre soluciones a un problema que no se explica solo por las bajas.