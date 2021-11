Tano Bonnín: «He pensado mucho en lo que hice, no fue falta»

El día después, su percepción no cambia. Tano Bonnín sigue creyendo que la acción que protagonizó con el tiempo ya vencido no debió castigarse como falta. Des saque de la misma nació el tanto que le dio el triunfo al Puertollano, que no ganaba en Liga desde la primera jornada.

«Le he dado muchas vueltas a la jugada. Vamos los dos fuertes al balón, yo aguanto el pie y él se va al suelo. Bajo el criterio del árbitro eso es falta, pero para mí no lo es», esgrime el central hispanodominicano. Lo que ocurrió después, el saque de la falta, la pésima colocación de los futbolistas del Hércules, su inacción cuando se puso en movimiento la pelota, eso no tiene excusa.

«Estamos jodidos. Ahora toca hacer autocrítica y el miércoles (mañana) ya hay que centrar la mente en el partido del domingo. Defendimos mal el saque de esa falta, nos equivocamos en la toma de decisiones y nos costó el partido», lamentó el defensa, que cumple su segundo año en el equipo blanquiazul.

«Es verdad que está siendo una temporada complicada, con muchos altibajos. En las primeras jornadas se vio mucho carácter y mucha ambición, que luego se perdieron. Después, pareció que volvíamos a ser el bloque del principio, pero nos volvemos a dar un bofetón tremendo. En nuestra opinión, también se debe a que los rivales tienen sus puntos fuertes y que en esta categoría nadie es superior a nadie», arguyó.

A pesar de que todos en el vestuario coinciden en localizar los errores, ninguno acierta a darle una explicación plausible, que es el primer paso para ponerle solución a un problema que está a punto de hacer saltar por los aires el enésimo proyecto.

«La sensación que tenemos dentro es que con poco nos hacen mucho y la verdad es que tenemos que solucionarlo. Yo, como defensa, estoy fastidiado porque soy responsable directo, pero la mejoría tiene que ser de todos. Defendemos todos, desde el delantero centro hasta el portero, si falla la defensa es responsabilidad del equipo no de un jugador solo», sostiene Tano a pesar de que la mayoría de errores graves que se han producido tienen nombre y apellido.

«En el fútbol gana el que menos errores comete, y tenemos que seguir trabajando para minimizarlos y que no nos penalicen tanto como hasta ahora», sentencia el central nacido en Palma con pasaporte dominicano, uno de los pilares sobre los que se debía de sustentar el equipo en Segunda RFEF.