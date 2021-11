El IVF y el Hércules no llegan a un acuerdo e irán hoy a juicio

Sin acuerdo. Así acabó anoche la larga negociación que iniciaron hace semanas el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y el Hércules. Si no lo resuelven a las puertas del tribunal, ambas partes se sentarán hoy, a partir de las diez, delante de un magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, que será quién, en última instancia, decida si el contrato que firmó el club con Aligestión por el uso del Rico Pérez tiene vigencia o, si como sostiene el Consell, la compra pública del estadio en 2017 se realizó libre de cargas.

La redacción de las cláusulas que deben determinar la nueva relación entre el legítimo propietario del inmueble, el banco de la Generalitat, y su arrendatario, ha hecho imposible el acuerdo. El vínculo sellado en 2007 con la mercantil, ya desaparecida tras declararse en quiebra, tiene vigencia hasta 2032. En él solo se reconocía al Hércules la obligación de sufragar los desperfectos del día a día, ni siquiera la reforma estructural necesaria por el paso de los años, y se reconocía al equipo blanquiazul como único usuario del coliseo. Las condiciones del alquiler eran muy ventajosas para la SAD de la familia Ortiz debido a que Aligestión, liquidada concursalmente por suspender pagos, estaba participada por el empresario y por varios de sus socios, incluidos por aquel entonces en el consejo de administración del club.

No figuraba ninguna cuota mensual, así que, desde que el Consell compró el Rico Pérez en 2017 en subasta pública abonando 3,7 millones, el Hércules no le paga ni un euro por el uso de la instalación. Sí corre, por ejemplo, con el coste de la actual resiembra, la limpieza y los pequeños desperfectos ocasionados por la utilización. La intención del actual gobierno de Ximo Puig de convertir el viejo campo mundialista en un moderno Arena multiusos en el que siempre podrá jugar sus partidos de Liga el Hércules (aunque no en exclusiva) obligaría a encontrar una fórmula de entendimiento. Pese a ello, los litigantes no hallaron anoche un punto de encuentro, algo que no se descarta que pueda suceder hoy antes de que el juez inicie la vista.