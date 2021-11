Mora suspende el día libre

Después de la pésima actuación del Hércules en Puertollano, hay que cortar de raíz la inercia. Para eso es necesario trabajar más porque, a la vista está, con lo hecho hasta el momento no da para aguantar el ritmo de los clubes que pugnan por el liderato.

Sergio Mora comunicó a sus futbolistas al final de la sesión del lunes que se suspendía la jornada de descanso y citó a todos los jugadores a la misma hora al día siguiente. Ayer, el vestuario se enteró de que hoy la sesión programada sería doble, una matinal, media hora antes de lo habitual, y otra vespertina desde las cinco de la tarde. Todas en Fontcalent. Jueves, viernes y sábado, se recupera el formato único, pero en el nuevo horario, las diez de la mañana.

El entrenador quiere aprovechar el aumento de las sesiones no para incidir en las cargas físicas, que seguirán el curso establecido por el preparador, si no para evolucionar un sistema que ha demostrado no ser eficaz cuando los blanquiazules están obligados a llevar el peso de los partidos porque el rival se adelanta en el marcador. Explotar el contragolpe es perfectamente lícito, pero en la cuarta categoría, por lo general, cuando el rival marca, ya no expone mucho más ni se siente obligado a hacerlo.

Es en ese punto donde falla el ataque herculano, demasiado enfocado en la cesión de la pelota al adversario por definición. La lesión de Toscano y las numerosas bajas han agudizado esa tendencia, pero no está justificado. Cualquier técnico está obligado a explotar todos los recursos que tenga a su disposición y no enrocarse en su gusto personal. Si no es posible desarrollar el plan A, se debe tener explorado el B, el C y, porque la aspiración es máxima, hasta el D. Eso no se ha visto sobre el campo, de modo que el entrenador, con su decisión, trata de ganarle tiempo al tiempo. La responsabilidad siempre es compartida, porque Mora propone, pero son los jugadores los que disponen sobre el terreno de juego.

La pasividad defensiva exhibida por los blanquiazules en las dos acciones que propiciaron los tantos del Calvo Sotelo son un alarmante aviso de desmoronamiento muy pernicioso cuando solo se llevan disputadas once jornadas. El Hércules no realizará ningún ensayo previo en el Rico Pérez para favorecer el ciclo de resiembra iniciado hace 16 días. El campo estará listo para recibir a un Murcia herido este domingo, pero requiere reposo hasta entonces.