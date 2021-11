Todos los focos apuntan a Mora

Urge un cambio de dinámica, de rumbo, de acción, y si no se logra sobre el césped, alguien deberá forzarlo desde los despachos. Es la ley del fútbol, que brinda revanchas, reválidas, segundas oportunidades y noches mágicas con la misma asiduidad que cierra etapas y rompe contratos.

Nueve puntos han volado del José Rico Pérez, y solo han trascurrido 11 jornadas, cinco de ellas jugando como local. Significa, pues, que en lo que va de curso, el Hércules solo ha sumado 6 de los 15 puntos que se han puesto en liza en Alicante, un bagaje extremadamente pobre para un club que aspira, a pesar de los matices, a terminar primero la fase regular.

La urgencia acorrala a un proyecto bajo sospecha. Existe una necesidad real de doblegar al Murcia el domingo, otro rival que arrastra el peso de su historia por el sótano del fútbol sin haber encontrado el modo correcto de jugar. En eso también se parecen los dos equipos, de ahí la trascencencia del duelo de rivalidad que se vivirá en Alicante dentro de 24 horas. Sergio Mora es muy consciente de ello, pero, según él, es algo de lo que no se ha dado cuenta esta semana.

«Desde el primer día que llegué, todo es trascendente en este club. Si que es verdad que la mala dinámica de resultados estamos obligados a cortarla lo antes posible. El vestuario cree en el trabajo, considero que estamos unidos, que somos un buen grupo, pero el fútbol es caprichoso, no siempre es justo, y eso te obliga a pasar por momentos duros. Ahora estamos en uno, pero la predisposición del equipo y la mía no ha cambiado desde el primer día, confío en mi plantilla y estoy muy orgulloso de ella», subraya Mora.

Un enemigo capaz de ganar al líder en su estadio. El Murcia que no acaba de arrancar solo ha ganado un partido esta temporada a domicilio. Lo hizo hace 13 días superando al entonces líder, La Nucía, en el Olímpico Camilo Cano. El resto de salidas, tres empates (Levante B, Socuéllamos y Granada B), y una derrota, la que cosechó en el derbi regional frente al Mar Menor.

Saber contener los nervios desde el principio, no dejarse estrangular por la ansiedad en caso de encajar un gol será clave. Para ello, es importante la puesta en escena. Después de suspender el día libre, de duplicar la carga de trabajo del miércoles y de recibir el respaldo del propietario de la SAD, Enrique Ortiz, aunque exigiéndole resultados positivos inmediatos, el preparador madrileño tiene muy claro qué es lo que no puede fallar mañana.

«Ni la actitud ni la intensidad son negociables, eso es lo que no debe fallarnos, pero ni este domingo ni nunca. Estoy convencido de que en eso no vamos a fallar. Las cosas no siempre nos han salido como planeábamos, pero a este equipo nunca le ha faltado entrega ni interés en la victoria, siempre la ha buscado», asegura el entrenador blanquiazul de forma mecánica.

La sombra del despido siempre está. Ha pasado por este mismo trance como futbolista infinidad de veces, pero es la primera que le afecta como primer entrenador. Aparentemente, Sergio Mora sigue firme en su idea de lograr el objetivo y no deja que nada ni nadie le desvíen la atención. «Llevo esta situación con naturalidad porque la tengo asumida desde el primer día. Dependo de una exigencia, de que se den los resultados, pero lo sé desde que decidí ser entrenador y que se da antes o después. Lo único que se puede hacer ante eso es trabajar y preparar los partidos, lo que venga después, como no está en mi mano, no pierdo tiempo pensándolo», sostiene Mora.

La clave mañana: «El que golpea primero, golpea dos veces, y en el fútbol actual, más aún. Y aunque nosotros ya hemos logrado remontar, tal y como se juega ahora, voltear un marcador es difícil. Tenemos que estar atentos, sólidos, intentar que no nos hagan ocasiones claras y materializar, lo antes posible, alguna de las cuatro o cinco que generemos nosotros», avanza el técnico del Hércules.

Nico y Álex Martínez, listos para reaparecer

Toscano. Acuña y Solbes son los únicos que, por lesión, no podrán entrar en la convocatoria para el encuentro de mañana, frente al Murcia. Sergio Mora recupera de una tacada a tres de sus titulares, Nico Espinosa, Álex Martínez y Bikoro, los dos primeros porque ya tienen el alta competitiva y el tercero porque regresó de su estancia con la selección de Guinea Ecuatorial sin posibilidad de clasificación para el Mundial, pero entero, sin lamentar ningún percance físico. Su compatriota Belima, tampoco, pero su inclusión en la lista de 18 nunca está garantizada. El último refuerzo, José Manuel Fernández ya ha sido inscrito en la Liga.