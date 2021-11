El Hércules ya tiene a su tercer embajador tras los nombramientos de Nelson Haedo Valdez y Paquito Escudero. Se trata de José Antonio Hervás. Referente defensivo del equipo en las décadas de los años setenta y ochenta, ha recordado durante su designación los momentos históricos vividos en el césped en la época dorada del Hércules. «El fútbol me ha dado muchas satisfacciones, pero una de las que más recuerdo siempre es haber sido capaces de eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey porque en Liga porque no le ganábamos nunca, Ganamos 3-0 en el Rico Pérez y no fueron capaces de remontar en el Bernabéu», narraba José Antonio que, a sus 72 años sigue sintiéndose orgulloso de que el FC Barcelona estuviera «mucho tiempo sin ganarnos, cinco años por lo menos», rememoraba el exfutbolista blanquiazul.

Nacido en Miguelturra (Ciudad Real), el lateral ha ensalzado la capacidad motivadora del técnico que más le enseñó en Alicante, Arsenio Iglesias, «que nos tenía a todos siempre muy metidos en los entrenamientos y en los partidos» y en la felicidad que le produce que, después de tantos años, «en el Hércules se sigan acordando de mí», explicó antes de añadir: «Estoy a su disposición para todo lo que necesiten, me siento muy honrado por formar parte del Centenario del club».

José Antonio defendió durante diez años la elástica blanquiazul, ocho de ellos en Primera División. El lateral diestro disputó 259 partidos oficiales en el Hércules, con el que selló un ascenso a la máxima categoría. Firmó con el equipo alicantino en 1973 y se despidió de de la entidad blanquiazul en 1982.