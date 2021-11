El milagro floral de lograr sustituir un terreno de juego en menos de tres semanas es un mérito que ahora toca apuntalar. A pesar de presentar un aspecto visual poco lucido en la visita del real Murcia del pasado domingo, el césped soportó bien los 90 minutos, no se levantó. Ahora, el equipo de mantenimiento que dirige Alejandro Just actúa para fortalecer la hierba que esta presente la tonalidad de verde que antes se encargaba de obtener una multinacional especialidad en jardinería deportiva: Royalverd. Para combatir las borrascas, acelerar el proceso y proteger al máximo el brote, los operarios del club han vuelto a cubrir la superficie con lonas. El Hércules no volverá a utilizar el Rico Pérez hasta que se mida con el Águilas el 5 de diciembre, a las 17 horas. Los dos días de descanso que concedió Mora también han valido para no sobrecargar Fontcalent, a donde regresa hoy el equipo.