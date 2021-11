Brotes verdes en el Hércules

La afición presenció brotes verdes en un Hércules que funciona a la perfección en ataque con un Bikoro liberado de todo corsé y al que no le pesan los minutos acumulados con su selección. Así, con los tres goles anotados en la tarde del domingo, el conjunto blanquiazul es el segundo máximo anotador de la categoría con 16 tantos, solo dos menos que el actual líder, el Intercity. Un dato tranquilizador que confirma que el ataque funciona bien. El problema hasta ahora ha sido la defensa y los excesivos goles encajados, algo que puede tener freno a partir de ahora con la irrupción de Carlos David. El defensa blanquiazul aprovechó la oportunidad que le dio Mora y junto a Tano forman una pareja de centrales de muchos quilates para la categoría. Ante el Murcia funcionó a la perfección este tándem al que se añadió de nuevo Diego Jiménez jugando de lateral pese a ser el centro de la defensa su demarcación habitual.

Con todo, la imagen del Hércules en el último partido da margen a la esperanza en un grupo de gran igualdad en el que son pocos los equipos que consiguen enlazar dos victorias consecutivas. El premio de ganar varios partidos seguidos es mayúsculo porque te sitúa muy cerca de los primeros puestos.

Ayer volvió a los entrenamientos la plantilla blanquiazul para preparar el encuentro de este domingo (12.00) en el feudo del Melilla. Una semana atípica en la que el equipo solo entrenará dos días en Alicante, estando previsto una sesión mañana en la ciudad norteafricana tras un largo desplazamiento. El rival del Hércules, entrenado por Manolo Herrero, solo tiene un punto más que el conjunto de Mora, por lo que una victoria relanzaría a los alicantinos.

Para este duelo en principio solo es baja Solbes además de las ausencias de larga duración de Acuña y Toscano. Optimismo moderado en el Hércules por fin después de mucho tiempo. Melilla espera.

José Manuel, presentado

Por su parte, el nuevo lateral del Hércules, José Manuel Fernández, aseguró que su fichaje es un «orgullo» para él por tratarse de un equipo histórico como el conjunto alicantino tras su paso por la competición chipriota.

El jugador cordobés, incorporado recientemente por la entidad para cubrir la baja por lesión de Sandro Toscano, consideró su incorporación a la entidad como «un paso adelante» y confesó su deseo de debutar ya con su nuevo equipo.

«Llevo dos meses entrenando solo. No he parado de entrenar, pero necesito coger ritmo y conocer a los compañeros y los métodos del entrenador», confesó el lateral, quien añadió tener «ganas de competir y ayudar al Hércules». José Manuel dijo estar «sorprendido para bien» de la exigencia y apoyo de la afición del Hércules, de la que comentó que es «el mayor patrimonio del club». El lateral, que compitió en equipos como el Córdoba y el Zaragoza, aseguró que la exigencia por tener que estar arriba con el Hércules no le pesará, ya que indicó que la presión es algo que hace que los jugadores «se motiven más». El nuevo jugador del Hércules no quiso hablar de lucha por la titularidad en el lateral derecho, ya que indicó que viene al club «a ayudar, ya sea desde dentro o desde fuera». «Espero estar a la altura de este gran club», añadió el jugador, quien recordó que la competición no se decide en los primeros partidos «sino que es un camino largo». «Tenemos que recorrerlo junto con los aficionados, a los que tenemos que darle ese plus para que vengan los domingos y animen.