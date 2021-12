Porteros a tiempo parcial

Puesto clave, definitivo. Al que más se le ven los errores porque son los que más daño provocan. Todo el mundo falla, pero cuando lo hace el portero, los desequilibrios que se generan afectan a todo el equipo. La fortaleza en las áreas es determinante en la consecución de objetivos, de ahí la importancia de afianzar a un portero en la titularidad, eso suele ser sinónimo de seguridad. Son el último bastión, la última línea de defensa, lo que no puede fallar cuando todo lo demás falla.

Los guardametas compiten –o deben saber hacerlo– con ese peso, que crece aún más cuando el club al que pertenecen aspira a lo máximo en su categoría. Jesús Fernández y Adrián López, la apuesta de Carmelo del Pozo para el arco blanquiazul, extrapolaron la inseguridad con la que iniciaron la temporada después de sendos años en blanco a sus primeras actuaciones. Pero ambos han sabido sobreponerse, mejorar, dar pasos al frente. El barcelonés fue titular de arranque, aunque su expulsión en Alzira, en la cuarta jornada, a los 16 minutos, le brindó la oportunidad de coger su relevo al excancerbero del Real Madrid, al que solo un esguince en el pie le ha arrebatado su lugar preferente en las formaciones iniciales.

El tobillo del único ganador de una Champions League en toda la Segunda RFEF no ha mejorado. No ha trabajado en toda la semana y Sergio Mora no va a arriesgarse lo más mínimo. El penalti parado por Adrián López en Melilla, trascendente, y su concurso sin fallos reseñables en la ciudad autónoma le han redimido de sus actuaciones inaugurales, marcadas por las malas decisiones que terminaron condicionando el resultado, sobre todo en el Suñer Picó de Alzira, arrollando a un rival muy lejos del área. Él se llevó la roja y Jesús los cuatro goles encajados allí por el Hércules. Los números favorecen al guardameta madrileño a pesar de haber recibido más tantos que su compañero de oficio. Once balones han terminado dentro de su red y 4 en la del barcelonés. El primero, en 9 partidos; y el segundo, en 4 (aunque en realidad sean 3 porque en Alzira apenas estuvo sobre el césped un cuarto de hora).

Adrián López, a la sombra de Falcón todo el curso pasado, no ha sido capaz de dejar su puerta a cero nunca esta temporada. Sin embargo, con él, el Hércules ha sumado 10 puntos, solo dos menos que con Jesús Fernández, que sí ha sido capaz de mantenerse imbatido en cinco ocasiones, tres de ellas en el José Rico Pérez (contra Socuéllamos, La Nucía y Murcia). Fuera de casa, el exmadridista fue inexpugnable en Pulpí y en El Ejido.

El arquero madrileño y el catalán comparten otro detalle relevante en su disputa particular por hacerse con la titularidad fija. Ambos han detenido un penalti este curso y los dos en momentos muy relevantes. El más joven tendrá otra ocasión de sumar en positivo el domingo. Formará de inicio contra el Águilas.