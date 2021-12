(2-1) El Hércules crece en el Rico Pérez y supera con claridad al Águilas

El Hércules ha encontrado el camino y el tono. Fue superior al rival en presión, en fútbol y en actitud. Un encuentro completo, donde incluso el marcador final se quedó corto. Sergio Mora no movió ficha y repitió el once que superó al Melilla. Continuidad en busca de la tercera victoria consecutiva con la máxima de no tocar algo cuando funciona. Adri López repitió en el portería sin debate, pues Jesús Fernández sigue de baja por lesión. Enfrente un rival en dinámica decreciente, pero que en la Copa se reencontró y compitió bien ante el Almería. Desde el primer minuto el guión fue claro. Los murcianos le cedían el control a los alicantinos y el Hércules muy activado en la presión recuperaba rápido la posesión. Así pasaban los minutos con sensación de control local pero sin generar ocasiones claras.

El partido entró en un bucle incómodo. A los de Sergio Mora les falta pegada y eso hace que los rivales se crezcan en tranquilidad defensiva. Un disparo de Bikoro a la media vuelta despertó a la grada, pero poco más en media hora de juego. El control local por fin encontró el premio. Álex Martínez rompió la línea defensiva y regaló una asistencia perfecta a Bikoro. El centrocampista la convirtió en un tesoro y marcó con un gran disparo por la escuadra. Al filo del descanso el Águilas rozó el empate en un saque de esquina, fue su única ocasión y la desbarató el meta Adri. No hubiese sido justo ante el claro dominio de los blanquiazules. Buen primer tiempo decorado con un gran gol de Bikoro. En la reanudación todo pudo cambiar en una falta de Leonardo sobre Aketxe cuando se cantaba el gol. Pero la roja al portero se convirtió en amarilla al delantero por fingir la acción, ante la desesperación de la grada y el banquillo local. El partido se animó, aunque los de Mora no dieron el clásico paso atrás y decidieron seguir en busca del segundo ante un rival que no bajaba los brazos. El técnico local decidió repetir también los cambios que salieron cara ante el Real Murcia, dando entrada al partido a Nico Espinosa y Raúl González, por Pedro Sánchez y Elliot Gómez. Y acertó. En el primer balón que Nico Espinosa tocó forzó un riguroso penalti a favor. Aketxe se encargó de transformarlo para aumentar distancias y encarrilar el triunfo. El Águilas ni con los cambios encontró el camino, atascado en ataque, desgastado en la Copa y ante un rival superior. Sin embargo un penalti sobre Javi Pérez, que transformó Abel Molinero, le puso picante a la recta final del choque. Pero sólo quedó tiempo para ver debutar a José Manuel Fernández en los locales. El control fue del Hércules que ganó con total justicia. Tercera victoria consecutiva y además con razones para el optimismo por el buen nivel del equipo.