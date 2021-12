Mora: «El fútbol empieza a ser justo con mis jugadores»

Más contento, igual de solemne. Sergio Mora no deja que los triunfos le hagan perder la perspectiva. El entrenador del Hércules mantiene su línea de trasladar el mérito de la llegada de las victorias al colectivo que él entrena. «Estoy contento por el resultado, por el partido y por la dinámica, pero, sobre todo, porque seguimos creciendo y, por fin, el fútbol está empezando a ser justo con mis jugadores», expone nada más sentarse en la sala de prensa.

El preparador madrileño cree que la clave de la reacción herculana –tres triunfos seguidos en las últimas tres jornadas– está en que su equipo está sabiendo «tener continuidad con el balón» y valora de manera muy positiva «que todo el mundo suma cuando entra en el partido, da igual el momento», enfatiza el técnico.

«Cada vez me cuesta más hacer un once y eso es porque todo mis jugadores están trabajando muy bien. La competencia entre ellos es muy alta y eso, al que más beneficia no es a mí, sino al grupo», reitera Mora en su mensaje de puesta en valor del vestuario, al que volverá a dar dos días de descanso aprovechando el puente y, de paso, para no variar una rutina de entrenamiento que está funcionando bien: dos victorias desde que se instauró casi sin querer antes de viajar a Melilla.

El entrenador salió en defensa de Aketxe, al que perderá, si no prospera la alegación, para el duelo del domingo en Mancha real: «Ningún futbolista se tira al suelo cuando se queda solo delante de la portería. Él me jura que le han derribado y yo le creo. Trataremos de que le quiten la tarjeta, pero eso no está en nuestra mano», asumió el preparador.

Antes que él, respondió a la prensa Gaspar Campillo. El alicantino, que rozó la proeza el martes en Copa, regresó ayer a su cruda realidad liguera: «Cuando estás arriba todo sale bien, pero cuando estás abajo...», lamentó el ahora técnico del Águilas, que inició la temporada como su director deportivo.

«Las bajas que tenemos nos han impedido encontrar soluciones en el banquillo. A nosotros nos penalizan los errores más que a los demás. Hemos podido irnos 1-1 al descanso, pero no hemos sabido castigar sus fallos», subrayó Campillo. «Para disponer de alternativas necesitamos a todos sanos, pero... Yo estoy a disposición de mi presidente, acataré lo que pida. No soy importante, son los jugadores, yo solo sirvo al club y si me quieren para que corte entradas, las corto», sostiene.