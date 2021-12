El Hércules vuelve a pedir justicia

Con la razón se va a todas partes. Con los vídeos de Footters, no. El Hércules está convencido de la inocencia de Isaac Aketxe, a quien el colegiado balear Ángel López del Amo amonestó por «simular haber sido objeto de falta con ánimo de engañarme», según detalla él mismo en el acta del partido. La entidad blanquiazul sostiene que le asiste la razón y que el árbitro del choque frente al Águilas juzgó mal la jugada en la que el delantero vasco terminó en el suelo tras ser, en palabras del propio futbolista, «derribado» por el guardameta Leo Santos, al que acaba de driblar de camino hacia el gol en un mano a mano muy claro.

El Hércules, a través de su servicio legal, redactará el escrito que firmará el director general, Carlos Parodi, con el que tratará de convencer hoy al Juez Único de competición, José Alberto Peláez, de que el reglamento se aplicó mal y el ariete bilbaíno no mereció el castigo que le privará de estar sobre el césped sintético de Mancha Real.

Para ello, acompañará su alegato de defensa con las imágenes del encuentro, que fue emitido en directo por la plataforma en «streaming» que tiene los derechos de imagen de la mayoría de clubes de Segunda RFEF, entre ellos el alicantino. Eso, lejos de beneficiar, hace muy complicado que provoque una rectificación del acta, ya que al grabarse con un solo tiro de cámara y ser la toma lejana, no hay una secuencia que evidencie el error flagrante del árbitro.

El servicio legal no descarta llegar hasta Apelación porque está convencido de que el árbitro se equivocó

A pesar de que las probabilidades de que se produzca el indulto son bajas, el Hércules no quiere dejar correr la situación y reclama justicia al Comité de Competición, que ayer no trabajó por festivo nacional y mañana tampoco lo hará por idéntico motivo, así que no se espera una sentencia firme hasta el jueves, dos días antes de que el equipo de Sergio Mora viaje a Jaén.

El Hércules está dispuesto a llegar hasta la instancia inmediatamente superior, es decir, hasta Apelación, con la esperanza de que, como mínimo, se le levante la sanción a su máximo goleador de forma cautelar y pueda, con ello, participar en el choque en el estadio de La Juventud.

Multa de 600 euros

Los servicios jurídicos del Hércules ya se toparon con la vehemencia de José Alberto Peláez después de la segunda jornada de Liga, cuando los blanquiazules superaron al Intercity en Villafranqueza pese a terminar el choque con tres expulsados: Raúl Ruiz, Tano y Pedro Sánchez. Al día siguiente, se envió a Las Rozas el pliego de descargo, también acompañado con imágenes del mismo, y no solo no hubo perdón, sino que el magistrado deportivo dejó entrever, por su respuesta, que el Hércules le estaba haciendo perder el tiempo. «Como bien sabe el club alegante, en el artículo 27 del Código Disciplinario de la RFEF consagra el principio de presunción de veracidad «iuris tamtum» de las actas arbitrales, que podrá ser, en consecuencia, desvirtuada cuando se pruebe la existencia de un error material manifiesto en su contenido. En el presente caso, las imágenes aportadas no sólo no desvirtúan la apreciación arbitral, sino que más bien la corroboran, puesto que se observa en dicha prueba cómo el jugador (Pedro) Sánchez Moñino, en la disputa de un balón, golpea con su brazo izquierdo en la parte izquierda del cuello del adversario. En su consecuencia, no cabe sino considerar como real y cierta la actuación imputada al citado jugador y, por tanto, procede la sanción de amonestación», se despachó el Juez Único, que impuso, además del partido de sanción, multas de 583, 575 y 600 euros a Tano, Raúl y Pedro, respectivamente. El club corre con ese gasto siempre que el castigo no sea fruto de mala praxis del futbolistas, o sea, si no pierde la cabeza. Suelen abonarse todas, en bloque, al de la temporada.