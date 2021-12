La Federación mantiene la amarilla a Aketxe y no jugará ante el Mancha Real

Había muy pocas esperanzas de que prosperase el recurso del Hércules pero ayer quedó materializado en la respuesta negativa de la Federación, por lo que Aketxe cumplirá el ciclo de amonestaciones y no jugará ante el Mancha Real este domingo a las 18 horas. El delantero vio la quinta tarjeta amarilla en una polémica jugada en la que el árbitro le amonestó por simular una falta en su opinión. El Hércules defendía que el jugador no sólo no fue autor de ninguna simulación, sino que fue objeto de una falta por parte del portero del equipo adversario, quien le golpeó en su pie derecho, haciéndole caer».

«Bajo la perspectiva anteriormente descrita, de las imágenes aportadas se desprende la posibilidad, no la certeza absoluta, de que el árbitro pudiera haberse equivocado en su apreciación, libre y subjetiva. Sin embargo, tampoco es descartable que el jugador atacante al notar un ligero contacto -si es que se hubiera producido-, exagerase la falta y la caída producida. Por tanto, aún admitiendo la posibilidad de equivocación en la apreciación arbitral, la misma no supone una automática modificación en esta sede disciplinaria, pues los eventuales errores arbitrales en la valoración de las actuaciones que se producen en el terreno de juego, como hemos señalado anteriormente no son objeto, ni puede serlo, de rearbitraje por los órganos disciplinarios, pues a estos últimos sólo les está permitido el examen relativo a la acreditación del denominado error material manifiesto, es decir, no un simple error de apreciación, sino la valoración de la eventual concurrencia de un error grave, grosero notorio y evidente ante cualquier observador, pues solo esto último permitiría la modificación de la consecuencia disciplinaria, y tal situación aquí, sin duda, no concurre. En definitiva, en el presente caso, no consideramos que el mismo pueda incluirse entre los supuestos considerados como errores graves, materiales y manifiestos, razón por la cual procede la confirmación de la amonestación mostrada al jugador D. Isaac Aketxe Barrutia, por la razón indicada en el acta arbitral». Con estos argumentos, Competición desestimaba el recurso del Hércules por la amarilla del delantero. Decepción en el conjunto blanquiazul por esta decisión con el máximo goleador del equipo con seis dianas. Raúl González ocupará su puesto en el once titular.

Aketxe no tendrá opción de batir una marca excepcional, la que selló una leyenda blanquiazul, Eduardo Rodríguez, en la temporada 92-93, cuando marcó de manera consecutiva en las jornadas 15, 16, 17, 18 y 19. En esos cinco encuentros, el delantero gaditano sumó siete goles, dos más que Aketxe ahora, que ha logrado cinco, cuatro de ellos desde el punto de penalti, una suerte para la que el equipo ha encontrado un especialista, de momento, infalible. El punta bilbaíno no tendrá ocasión de mejorar el registro de Rodríguez, que ese curso se fue hasta las 32 dianas, un récord que le valió al Hércules para ascender a Segunda División.

Hay que remontarse hasta el ejercicio 2012-2013 para dar con un guarismo que se aproxime. Portillo, que cerró ese ejercicio con 17 goles, marcó de manera consecutiva en cuatro jornadas (desde la 16 hasta la 19, ininterrumpidamente) y acumuló cinco dianas. El equipo de Sergio Mora, después de superar el bache que colocó en el centro de todas las miradas al entrenador madrileño, se ha convertido, junto al Intercity, en el conjunto con mayor pegada. Ambos tienen 20 tantos a favor, 14 de ellos en el caso del Hércules los han aportado delanteros y los cinco restantes se los reparten Bikoro (2), Raúl Ruiz (2) y Carlos David (1).