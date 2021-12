Huérfanos de Aketxe en Jaén

Cada semana un desafío. Así pasa la vida, sorteando desgracias, agravios y giros dramáticos, pasando de puntillas por el universo para no despertar al infortunio, que tiene un sueño frágil y bastante mal carácter. Huérfanos de Aketxe. Rumbo a Jaén. Más de cinco horas de trayecto en autocar para jugar esta tarde sobre la superficie sintética del polideportivo La Juventud, en Mancha Real.

Apenas caben 1.200 personas en el recinto y, como no, por enésima vez este curso, se espera la mayor afluencia de público en el municipal mancharrealeño. El cartel blanquiazul es buen reclamo en una cuarta categoría en la que escasean el brillo y el confeti. Por primera vez este curso, Footters no emitirá un encuentro del Hércules. El club jienense es de lo pocos que no han llegado a un acuerdo con la plataforma para ceder sus derechos de imagen. La entidad manchega realiza la producción audiovisual de sus encuentros en casa tal y como hacía el cuadro alicantino el año pasado.

A través de su propia web, en el enlace «atmanchareal.webdirecto.com/», y previo pago de 6,95 euros, cualquiera puede acceder a la retransmisión en directo del choque, uno que puede suponer el cuarto triunfo seguido en Liga del Hércules, que aspira con ello a igualar el exitoso comienzo de campeonato que rubricó Lluís Planagumà en su primer año en el banquillo blanquiazul.

4 Derrotas Del Mancha Real en su estadio en lo que va de temporada Suma 7 partidos como local. En La Juventud han ganado La Nucía, Levante B, Mar Menor y Granada B. Ha caído más veces en casa que fuera (2).

6,95 EUROS Es el precio a pagar para ver el partido en directo en «streaming» Primer partido de la temporada del Hércules que no ofrece Footers. Para seguirlo en directo, hay que pagar los 6,95 euros que cuesta el servicio en «streaming» que ofrece el Mancha Real en este enlace: atmanchareal.webdirecto.com

Después de que el Juez Único de Competición rechazara el recurso presentado contra la quinta amarilla de Aketxe, el máximo goledor del Hércules (6 tantos, los cinco últimos repartidos entre la jornada 10 y la 14 sin fallar en ninguna) se queda en casa. Su ausencia, que le impedirá batir el récord de Eduardo Rodríguez de dianas marcadas de forma consecutiva (en cinco lo comparten ambos), abre la puerta del once de inicio a Raúl González, su sustituto natural. El delantero alicantino será la única modificación en la alineación titular si Diego Jiménez, que entró en la lista, le dice a Sergio Mora que no se resiente de la sobrecarga muscular que le impidió completar el duelo ante el Águilas el domingo pasado.

Después de probar a 30 jugadores en los tres primeros meses, entre Liga y Copa, el preparador madrileño ha dado con una estructura que le garantiza cierto equilibrio entre el control posicional del partido y la fluidez necesaria en ataque para dar continuidad a la posesión y, con ello, generar ocasiones de peligro. Se da la circunstancia de que su rival de hoy ha perdido más en su campo que a domicilio. Al Marchamalo se le atragantan los envites en casa, ha perdido cuatro de los siete que ha vivido en La Juventud. La Nucía, Levante B, Mar Menor y Granada B regresaron a sus ciudades con los tres puntos. Los andaluces, en sus enfrentamientos contra rivales de la parte alta, solo han batido al Eldense, en el Pepico Amat, por la mínima. El resto de triunfos los cosechó en las pugnas con los adversarios de la parte baja.

El exherculano Juanma Espinosa lleva la manija en el centro del campo de un bloque al que le cuesta horrores hacer goles. Acumula 11 menos que el Hércules, por eso pelea por no bajar en su primer año en la cuarta categoría. La cita: 18 horas.