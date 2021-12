Pedro sopla las velas en Jaén

Cada semana un desafío, una nota al pie, un deseo que se extravía y otro que te conceden cuando ya no lo esperas. Así pasa la vida, sorteando desgracias, agravios y giros dramáticos con o sin sentido, pasando de puntillas por el universo para no despertar al infortunio, que tiene un sueño frágil y bastante mal carácter. Huérfanos de Aketxe, en Jaén, sobresalió Pedro Sánchez. Celebraba 35 años de existencia y aprovechó la circunstancia para hacer algo que no olvidará jamas, marcar un doblete y darle a su equipo la victoria.

La cuarta consecutiva, la quinta fuera de casa. Sus primeros dos tantos en jugada. El par anterior lo firmó desde los once metros. Un duelista profesional, un superviviente, un extremo reconvertido a mediapunta para tener más tiempo el balón, para estar más cerca del juego, para poner al servicio de sus compañeros la calidad que conserva, que es mucha.

Al pisar el césped artificial a media tarde, no imaginó la grandeza con la que acabaría la noche. El frío, la estrechez, las gradas de hielo semivacías, la rigidez... No parecía el mejor sitio para festejar un aniversario tan redondo. Pero lo fue. Resulta que el más veterano del equipo, demostró en La Juventud que la clase y la ambición no tienen edad. Curiosa paradoja, éxito rotundo. Apenas le hicieron falta cuatro minutos sobre la moqueta para convertir en gol un error en defensa del Mancha Real.

Carlos Jiménez se resbala en la banda tratando de evitar que el cuero se marche fuera. Raúl González, activo en la presión alta, le roba la pelota, ve a Pedro dentro del área, asiste rápido y el delantero de Aspe, libre de marca, con un golpeo sutil, con rosca, sortea al portero por el palo largo. Gol. Carrera hacia los fotógrafos, palmas abiertas a la altura de la boca y soplido fabuloso. Todo medido, todo calculado, ventajas de saber hacer más de dos cosas a la vez.

Con la defensa actuando al unísono en los tres bloques, junta, cerrando los espacios, mínimos de serie en el municipal mancharrealeño, el Hércules acorraló a su oponente dando la sensación de poder dejar resuelto el choque antes de acabar la primera parte. Raúl Ruiz, en dos ocasiones, probó suerte disparando desde fuera del área, que nunca es lejos en esa superficie forrada de algo muy similar a la cáscara de coco para simular la tierra sobre la que, en otros terrenos de juego, crece la hierba natural. Estuvo muy cerca de acertar, pero se topó con el portero.

La inminencia del 0-2 animó al capitán, que tras robar una pelota en el centro del campo, salió disparado hacia la portería. No acabó la carrera. Los dos esfuerzos musculares previos le recordaron que ya no es un chaval. Pinchazo en la parte posterior del muslo y... a la ducha. Habían transcurrido solo 13 minutos y el duelo ya había tenido de todo. Pero no, aún faltaba otra cosa.

El elegido para cubrir su vacante, Nico Espinosa, salió a calentar. Sergio Mora se fio de sus hombres. Les vio capaces para aguantar tres minutos en inferioridad. No quiso arriesgar con un extremo sobre el que pende un catálogo de lesiones con el que conviene no bromear. Mientras el «heredero» del cetro de Abde se ponía a tono, el Mancha Real aprovechó para hilvanar su primera jugada. Tres pases desde el central hasta el delantero. Pedro Corral, el segundo en tocar, casi de primeras, filtró un pase en el espacio libre que dejó el canterano y allí apareció, sin posibilidad de cobertura al lateral, José Enrique, que sorteó la desesperada salida de Adrián cruzándole el balón. Tablas y, vuelta a empezar.

El miedo tiene memoria, deja poso. El Hércules volvió a verse en una situación contradictoria, inmerecida, pero en vez de arrugarse, mantuvo el plan. Lo hizo sin dejar de presionar, tratando de robar, de darle continuidad a la circulación, pero a Bikoro le costó sentirse libre en un recinto tan pequeño. Al guineano le faltaba campo para su zancada.

La superioridad seguía siendo manifiesta. Solo existía un equipo sobre el campo. Tanto, que los locales comenzaron a hartarse de tanto asedio, de no tener fácil ni el pase al compañero más cercano. Raúl, Elliot y Nico ahogaban la salida, César Moreno inutilizaba el centro del campo como posible vía de escape y el único recurso que le quedaba a los jienenses era el juego vertical.

Lo probaron, pero nada. Todo controlado. Un gol anulado a Pedro Sánchez por supuesto fuera de juego del autor del centro lateral, Álex Martínez, y un claro penalti no señalado por manos dentro del área que valieron para controlar un balón dividido al defensor, de nuevo con el aspense en la brega, obsesionado con el triunfo.

Nuevo robo de pelota en media cancha y Bikoro, enorme, mayestático, casi ingrávido, se planta en el vértice del área. Tres defensores salen a su encuentro. Para, mira, inicia la acción, leve toque a derecha y a izquierda para regatear a dos de los incautos que entraron en su engaño. Pase de la muerte a las tripas del área. Pudo aparecer cualquiera, pero fue Pedro Sánchez, que siguió a su compañero convencido de que le haría llegar la pelota. Liberado por la atracción de adversarios que provocó la maniobra del africano, el «cumpleañero» golpeó con el interior para amortiguar la fuerza del envío y... victoria. Una merecida, trabajada, valiente. 80 minutos sobresalientes y solo 10 de vileza necesaria. Saber sufrir también es bello.

1 Pedro Sánchez simula soplar las velas y envía un beso en la celebración del 0-1.

2 Raúl Ruiz abandona el campo lesionado.

3 Bikoro, tras sortear a tres rivales con una gran maniobra dentro del área, asiste a Pedro para que este anote el 1-2. F

sergio mora «Hemos dado una lección de buen fútbol»

El entrenador del Hércules no escatimó en elogios para sus futbolistas: «Hemos jugado de diez. Todos han estado sobresalientes. Los jugadores están creciendo semana a semana de una manera increíble», aseguró Mora tras el triunfo. «Hemos dado una lección de buen fútbol, no se nos puede pedir más, y lo hemos hecho a pesar del campo y de la dificultad del rival», agregó el preparador madrileño, que lamentó que su decisión de esperar a que Nico calentara para hacerlo entrar y no jugar en inferioridad costara un gol. «No quise arriesgar, pero he aprendido la lección».