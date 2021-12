Pedro Sánchez consigue el gol más rápido de la temporada

Los cumpleaños tienden a amontonarse en la memoria, a convertirse en postales idénticas, en poses forzadas y sonrisas clónicas. A veces, ese día, sucede algo que rompe la certeza pesarosa del paso inexorable de la vida y te reconcilias con la levedad, con la casuística, con la emoción existencial y las cosas bonitas. El domingo que Pedro Sánchez llegaba a los 35 años fue capaz de hacer dos goles. Darle con ellos la victoria a tu equipo ya es suficiente motivo para rememorar, pero si encima lo consigues en un tiempo récord, entonces la efeméride se te graba, se torna indeleble.

El delantero de Aspe firmó en Mancha Real el tanto más madrugador del Hércules esta temporada. Solo necesitó cuatro minutos para convertir el resbalón de un defensor en un golpeo preciso al segundo palo envuelto en una rosca imparable. Se fue hacia los fotógrafos y lo festejó como tocaba, soplando las velas.

Rebajó 12 minutos su propio tope. Hasta el duelo en La Juventud, el gol más urgente de los blanquiazules también era obra suya. Lo rubricó en la jornada inaugural, con el Granada B delante, cuando el cronómetro aún no había llegado al 17. Las dianas logradas en el tramo inicial de los encuentros son fundamentales, abren camino, lo allanan, lo hacen más transitable. En una categoría en la que la norma es la obstrucción y la discontinuidad, tener una mínima ventaja en los primeros compases, casi asegura no perder. De hecho, cuando el Hércules ha marcado antes de la media hora, o ha ganado o a empatado.

Aketxe anotó en el minuto 17, en Melilla, en otra ejecución similar a la del aspense; Raúl Ruiz lo consiguió en el 18, frente al Real Murcia; el Toro Acuña abrió el marcador en el Pepico Amat con una plancha casi a ras de césped en el 21; y Raúl González se estreno como artillero, en Pulpí, en el 26. Cuatro triunfos y dos empates, 14 puntos cosechados, la mitad de los que lleva, y todos en solo seis partidos.

La cara opuesta

Todo suma. Los tantos postreros, también, aunque con menos garantía de éxito. Tres jornadas han registrado goles blanquiazules «in extremis». Dos sirvieron para sellar la victoria, pero uno, no, ni siquiera para empatar a pesar de que en el momento de producirse fijó las tablas en el marcador. En la segunda jornada, Chuli, con el tiempo ya cumplido en Villafranqueza, aprovechó una acción de Bikoro para sentenciar. Fue en el 94. Elliot hizo lo mismo, solo que un zapatazo extraordinario, para apagar la resistencia del Mar Menor a un minuto de completar el tiempo reglamentario.

La cruz la cargó Aketxe. El máximo artillero del Hércules este curso fue capaz de marcar en el minuto 86 para igualar un duelo que nunca debió perder el equipo de Sergio Mora en Puertollano. No pudo ser, el Calvo Sotelo aprovechó un despiste de Tano con el partido casi extinguido para beneficiarse de un penalti absurdo.

Raúl Ruiz: El capitán no arriesgará este domingo frente al Toledo y volverá al equipo en enero

Raúl Ruiz no volverá a jugar hasta que finalice el parón navideño. El capitán blanquiazul, que tuvo que abandonar el partido en Mancha Real antes del primer cuarto de hora de juego, sufre una dolencia muscular que está pendiente de un diagnóstico definitivo. La exploración de los fisioterapeutas sobre el césped y las sensaciones del jugador, que notó un fuerte pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha durante un esprint por la banda, hacen pensar que padece una rotura muscular, aunque se desconoce la longitud. Este dato es fundamental para establecer el periodo de recuperación. Lo que sí es seguro, es que el canterano blanquiazul no regresará al trabajo con sus compañeros hasta que no empiece el nuevo año. Los jugadores del Hércules se marchan de vacaciones justo después del encuentro frente al Toledo del domingo, 17 horas, y no regresan a la competición hasta el 9 de enero, día en el que se reanuda la Liga para cerrar la primera vuelta. Ese día, el equipo de Sergio Mora se medirá con el actual colista, el Marchamalo, en Guadalajara. El otro jugador que tampoco tiene previsto reaparecer antes de 2022 es Jesús Fernández. El guardameta sigue con la rehabilitación del potente esguince de grado 2 que sufrió en el duelo de rivalidad frente al Real Murcia y que finalizó pese al fuerte dolor que sentía en el pie. Titular desde que tuvo que ocupar la plaza de Adrián en Alzira, después de que el barcelonés fuera expulsado, el madrileño disputó ocho encuentros consecutivos hasta su percance, producido de manera fortuita en una acción defensiva. En cinco de sus ocho titularidades, el meta no encajó gol.