Raúl Ruiz no arriesgará este domingo frente al Toledo y volverá al equipo en enero

Raúl Ruiz no volverá a jugar hasta que finalice el parón navideño. El capitán blanquiazul, que tuvo que abandonar el partido en Mancha Real antes del primer cuarto de hora de juego, sufre una dolencia muscular que está pendiente de un diagnóstico definitivo. La exploración de los fisioterapeutas sobre el césped y las sensaciones del jugador, que notó un fuerte pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha durante un esprint por la banda, hacen pensar que padece una rotura muscular, aunque se desconoce la longitud. Este dato es fundamental para establecer el periodo de recuperación. Lo que sí es seguro, es que el canterano blanquiazul no regresará al trabajo con sus compañeros hasta que no empiece el nuevo año.

Los jugadores del Hércules se marchan de vacaciones justo después del encuentro frente al Toledo del domingo, 17 horas, y no regresan a la competición hasta el 9 de enero, día en el que se reanuda la Liga para cerrar la primera vuelta. Ese día, el equipo de Sergio Mora se medirá con el actual colista, el Marchamalo, en Guadalajara. El otro jugador que tampoco tiene previsto reaparecer antes de 2022 es Jesús Fernández. El guardameta sigue con la rehabilitación del potente esguince de grado 2 que sufrió en el duelo de rivalidad frente al Real Murcia y que finalizó pese al fuerte dolor que sentía en el pie. Titular desde que tuvo que ocupar la plaza de Adrián en Alzira, después de que el barcelonés fuera expulsado, el madrileño disputó ocho encuentros consecutivos hasta su percance, producido de manera fortuita en una acción defensiva. En cinco de sus ocho titularidades, el meta no encajó gol