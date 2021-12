Tano Bonnín: «La mentalidad ha cambiado de forma radical en el Hércules, ahora el equipo quiere mucho más»

El central del Hércules Tano Bonnín afirmó ayer que una de las claves que explican el buen momento de equipo alicantino, que suma cuatro victorias consecutivas, es que su mentalidad ha cambiado y ahora quiere más en cada partido. El jugador confió en que el Hércules pueda estirar su buena dinámica este domingo ante el Toledo para marcharse de vacaciones con una nueva victoria. Bonnín admitió que el equipo también ha notado un «cambio mental radical» gracias a que los resultados acompañan, si bien precisó que hay matices que se deben mejorar.

Último partido del año con el Hércules en el mejor momento de la temporada...

Afrontamos este último partido con muchas ganas e ilusión después de la buena racha que llevamos pero teniendo claro que para este domingo lo que hicimos el anterior no cuenta para nada. Hay que salir y sacar los tres puntos.

Los equipos de abajo siempre se motivan más y suelen costar más...

Nosotros siempre salimos con la misma humildad, las mismas ganas de trabajo contra todos los equipos y esperemos lograr otra victoria.

¿Cuánto de componente mental existe en esta racha de victorias?

La verdad que bastante. Un cambio radical mental hace mucho, ves los partidos y con nada parece que haces mucho y antes con mucho parecía que no hacías nada, y hacíamos el mismo trabajo que estamos haciendo ahora. Cada vez lo estamos haciendo mejor y los resultados nos están acompañando. Parece que la cosa va viento en popa, hay que seguir igual y mejorar los pequeños matices que nos quedan.

Han conseguido frenar la sangría de goles en contra desde que se incorporó Carlos David...

No solo por la vuelta de Carlos David. La defensa se trabaja desde el delantero hasta el portero y hemos vuelto a hacer lo que hacíamos en pretemporada, que era trabajar todo el equipo al mismo son y ahí vamos. Hay que seguir trabajando y mejorar. Es verdad que recibimos muchos goles a principio de temporada. Antes nos hacían un gol y parecía que bajáramos los brazos, ahora esa mentalidad ha cambiado. También se ve en el campo que el equipo quiere más, está muy arropado por los compañeros y así hay que seguir.

Parece que por fin el sistema parece totalmente acoplado...

Es complicado para un entrenador tener jugadores que se lesionan, sanciones...Los que están jugando no se pueden relajar porque los que vienen están apretando. Eso hace que suba el nivel.

En ataque el equipo está aprovechando sus ocasiones, algo que antes no sucedía...

Antes llegabas y no tenías ese puntito de suerte de que la pelota entrara dentro de la portería y ahora pues no viene todo de cara. Nosotros mentalmente estamos muy bien y no podemos bajar los brazos y menos en este último partido del año.

¿En qué debe mejorar el equipo?

Eso lo sabrá el míster. Yo personalmente veo al equipo muy bien, con muchas ganas e ilusión, tenemos un objetivo en mente y vamos a por ello.

Intercity, La Nucía y Hércules han abierto una pequeña brecha con el cuarto. ¿Cree que entre estos tres equipos estará el ascenso directo o todavía puede colarse algún candidato más?

Queda toda una segunda vuelta aún. Se ha visto una primera un poco convulsa, subidas, bajadas... esto cambia de la noche a la mañana, hay que seguir igual y no relajarse.

¿Qué Toledo se espera el domingo?

Un Toledo igual que el Mancha Real, que salga a por el partido, nosotros vamos mentalmente igual de bien y a pelearlo.

Con los buenos resultados debe resultar más agradable jugar en el Rico Pérez, con la afición disfrutando del equipo...

En el Rico Pérez siempre disfruto jugando. Salir al césped siempre es un privilegio.

El club ha puesto en marcha una promoción para que haya más asistencia de público...

Que se ilusione la gente porque el equipo lo va a dar todo, esperamos brindarle una victoria y que nos vayamos todos con un regalo de Navidad.