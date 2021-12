Mora: «Que venga mucho público, así nos sentiremos más importantes»

Un partido y... vacaciones. Pero solo para los futbolistas. Mientras los jugadores descansan, desconectan, se mezclan con el mundo, el entrenador sigue buscando fórmulas que mejoren el grupo. Al proyecto, que evoluciona favorablemente, le faltan piezas que encajar y ese es trabajo del preparador, para quien cambiará el decorado, pero no la carga de intranquilidad. El equipo iniciará su periodo de asueto navideño al final del encuentro de mañana, pero antes, con el Rico Pérez más lleno de lo habitual por el regalo masivo de invitaciones a los abonados, concretamente tres a cada uno, hay que librarse del Toledo y enlazar el quinto triunfo, un hito que no se consigue desde la primera etapa de Vicente Mir en el banquillo herculano. Siete encadenó el técnico valenciano.

Miedo escénico. Después de superar consecutivamente a real Murcia y Águilas en el estadio blanquiazul, el pánico a jugar en casa ha remitido. Sin embargo, la presión sigue, nunca cesa. «Siempre, en todas las jornadas, nos estamos jugando algo importante. Las victorias ayudan a mejorar el clima de trabajo, pero la presión no se elimina. Lo único que alivia de tensión a un futbolista es saber que está haciendo bien su trabajo. Es el único modo, no conozco otro», explica Sergio Mora, convencido de que si el Hércules reedita el comportamiento exhibido en Mancha Real, tendrá mucho avanzado. «Tendemos a menospreciar a los adversarios, pero el equipo jienense nos lo puso muy difícil. Están en dieciseisavos de la Copa (se miden con el Athletic) y no es por casualidad», subraya el madrileño.

Vicecolista. El hecho de que el Toledo visite Alicante en la penúltima plaza no le resta peligro a juicio del entrenador del Hércules. «Tienen menos puntos de los que se han merecido», advierte. «La clave es la misma desde el primer día, ser nosotros mismos», reitera. «Si tenemos continuidad en el juego, mantenemos la presión tras pérdida, circulamos la pelota y aprovechamos el peligro que generamos, será fácil que acabemos ganando», advierte Mora.

Cambio vital. «Todos hemos evolucionado, yo, el primero. Entre todos hemos hecho este equipo mejor que el que empezó. Lo hemos hecho sumando. Nunca impondré nada que el equipo sienta que le perjudica», revela el exayudante de Pepe Bordalás, que sabe que, a pesar de la bonanza actual, la suya es una profesión de riesgo. «La vida del entrenador es complicada. Pasas muchos desvelos y siempre hay un motivo para no dormir», admite el preparador blanquiazul, que da en Alicante sus primeros pasos como entrenador titular.

Empuje masivo. «Ojalá venga mucho público. La iniciativa de regalar invitaciones a nuestros abonados me parece acertadísima. Cuantos más, mejor. Los futbolistas necesitan sentirse importantes y el apoyo de la grada es clave para lograrlo», implora Mora.