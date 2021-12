Hércules CF: La quinta espera en el Rico Pérez

Tres cambios. Dos obligados y uno lógico. Aketxe regresará al once después de cumplir su partido de suspensión. José Manuel Fernández y Nico Espinosa cubrirán las ausencias de Diego Jiménez, sancionado, y de Raúl Ruiz, lesionado en la primera parte en Mancha Real. El resto, inmutable. El Hércules cierra el año en el Rico Pérez (17 horas, Footers). Lo hace, previsiblemente, con la mejor entrada en lo que va de curso y, cómo no, obligado a sumar los tres puntos para no perder la estela de los dos clubes que marcan el paso al grupo, La Nucía y el Intercity.

Es el último partido oficial de un 2021 que no ha sido capaz de reconciliar al club con su historia. Para lograrlo, necesita salir cuanto antes de la cuarta categoría. El camino más corto es el liderato al final de la fase regular, y para optar a ello está obligado a sumar de tres en tres. El de hoy es un duelo propicio para materializarlo. Visita Alicante el Club Deportivo Toledo, penúltimo, sin un sistema de ataque eficaz, con uno defensivo que hace agua por todas partes, que ha terminado 10 de las 15 jornadas perdiendo sus encuentros, que solo ha hecho 10 goles y ha encajado más del doble. Al cuadro de Javi Sánchez, el segundo técnico de la temporada para los verdiblancos, se le atragantan las segundas partes. Su capacidad de resistencia, a juzgar por los datos, apenas le da para plantar batalla 45 minutos. Después, naufraga. Abre huecos en defensa y cede terreno a su adversario. En esas circunstancias, el bloque compacto que ha logrado articular en las últimas semanas Sergio Mora es un enemigo peligroso. Todo es urgencia en Toledo. Ansiedad, miedo, necesidad. En Alicante, aunque la presión no cesa, la evidente mejora en el juego ha dotado de cierta estabilidad y regularidad a un proyecto al que únicamente le sirven las victorias en casa. Enlazar la quinta, además de para batir la marca de Lluís Planagumà, que es anecdótico, valdrá para adentrarse en el parón liguero en una posición propicia para asaltar el liderato antes de cerrar la primera vuelta, en Marchamalo (actual colista), a vuelta de Navidades, en el segundo domingo de enero. La clave para sellarlo es muy básica: presencia física y talento. Aunar las dos cualidades que ha sido capaz de hacer aflorar el preparador madrileño en su equipo es el modo más fácil para superar a un conjunto castellano en el que las dudas lo impregnan todo. El exhurcalano Adrián Jiménez, lesionado en noviembre, sigue sin estar disponible. Pasó por el quirófano para solucionar una rotura meniscal y continúa convaleciente. Recién ascendido, los constantes problemas económicos que padece periódicamente la entidad verde, que enlaza crisis institucionales sin solución de continuidad, la tienen sumida en una larga crisis de la que parecía haberse repuesto el pasado verano, cuando festejó su ingreso en la Segunda RFEF. Los cuatro traspiés con los que estrenó la nueva categoría le han condicionado. El Toledo solo ha ganado dos partidos, uno de ellos al Levante B, a domicilio. No es un enemigo temible, es cierto, pero sin la actitud adecuada, no se evidenciará la enorme distancia que hay entre ambos proyectos.