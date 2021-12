(1-0) El Hércules cierra el año logrando el quinto triunfo consecutivo

Carlos David no sólo mejora la defensa, también aparece en ataque. Su gol ante el Toledo vale para sellar el quinto triunfo consecutivo y meter al Hércules en la pelea por todo. Sergio Mora presentó el once esperado con tres novedades por necesidades del guión. José Fernández y Nico Espinosa entraron por los ausentes Diego Jiménez y Raúl Ruiz. Isaac Aketxe regresó al once tras cumplir sanción relegando a la suplencia a Raúl González. Un equipo reconocible y que mantiene la base tras iniciar la racha de victorias. El partido arrancó con ritmo. Desde el inicio se intuyó que el Toledo no venía a replegarse y salió con la intención de sorprender en el Rico Pérez.

En el primer tiempo los de Sergio Mora controlaron el ritmo y generaron muchas acciones de ataque, pero sin ocasiones claras de gol. E incluso la más peligrosa fue para los visitantes, con un disparo de Cambil que se envenenó por el camino y acabó en el palo. El dominio local no se trasladó al marcador llegando al descanso con el cero a cero inicial y todo por resolver. La sensación es que los locales debían acelerar su fútbol para encontrar el premio del gol. El segundo tiempo parecía un calco del primero. Control local y la mejor ocasión para el Toledo, con un gran disparo de Miguel García y mejor estirada de Adri López. Sin embargo, al final llegó el premio desde la estrategia. Carlos David, que le ha dado otra dimensión defensiva al equipo, marcó de cabeza en un saque de esquina para adelantar a los blanquiazules. Un gol tan merecido como necesario en un partido que parecía algo atascado. Con la ventaja en el marcador el Hércules de Sergio Mora mantuvo su control del fútbol. Sin dar un paso atrás, ni hacer concesiones al oponente. Lo ajustado del marcador era lo único que mantenía la emoción en el partido, ante un Toledo todo voluntad pero más alejado del gol en la segunda parte. La entrada de Raúl González y Chuli refrescó el ataque, incluido un remate al palo del primero en su primera acción sobre el césped. El descuento se hizo eterno pero el quinto triunfo consecutivo llegó en otro partido serio de los de Sergio Mora. El Hércules acaba el año en positivo y metido en la pelea por el primer puesto.